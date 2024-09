Rennkalender 2025: Meinungen der MotoGP-Piloten

22 Events zwischen Anfang März und Mitte November mit zwei Rückkehrern und einer neuen Rennstrecke. Der vorläufige Rennkalender 2025 bekommt von den MotoGP-Piloten überwiegend gute Noten.

Nach zähen Verhandlungen war es im Rahmen des Indonesien-GP soweit: Der vorläufige MotoGP-Kalander zur Saison ging erstmals an die Öffentlichkeit. Mit 22 Events statt 20 soll das MotoGP-Format nun die laut MotoGP-Vermarkter Dorna ideale Dimension erreichen. Zugleich bedeutet die erhöhte Schlagzahl auch eine Anhebung der Rennen auf dann 44 Wettfahrten.

Die größten Überraschungen waren bereits im Vorfeld bekannt geworden. Mit Brünn kehrt zur Freude der Fan-Gemeinde eine Instanz in den Kalender zurück. Eingetaktet ist die Wiederkehr vor dem Österreich-GP, allerdings auch mit einem Vorlauf von vier Wochen. Auch Argentinien kehrt zurück.

Direkt nach Österreich geht es dann an den Balaton Ring am Plattensee in Ungarn und damit zur einzigen Premiere des Kalenders. Außer dem Rückkehrer Argentinien und der Streichung der Rennen in Indien, wird das MotoGP-Fahrerlager an bekannten Sportstätten errichtet.

Dass sich die Planer des Kalenders viele Gedanken gemacht, zeigen die Termine. Insgesamt wurde der Jahresfahrplan harmonisiert. Zwar dauert die Saison dann stramme 9 Monate – abzüglich der vierwöchigen Sommerpause – dafür endet die Komprimierung von drei Rennen in Serie.

Im Fahrerlager von Mandalika wurden auch die Piloten um ihre Einschätzung gebeten.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia: «Ich denke, es ist ein Fortschritt. Auch wenn ich kein Problem hatte mit dem Dreifach-Event in Asien und Australien. Besonders gut ist, das Brünn wieder dabei ist. Ich mag es, dass wir auch wieder an andere Orte reisen.»

WM-Spitzenreiter Jorge Martin: «Ich habe den Kalender nur kurz studiert, aber was ich sagen kann, ich mag die Sommerpause und es ist sicher eine sehr gute Idee, nur noch back-to-back Temine zu haben. Auch ist es positiv, dass wir im Zentrum des Jahres in Europa bleiben.»

Kritisch zeigte sich der zukünftige KTM-Pilot Enea Bastianini: «Ich bin ehrlich, für mich wären 20 GP-Events eine gute Zahl. Ich denke, dass wir mit 22 vielleicht etwas über dem Limit für alle unterwegs sind.»

Fabio Di Giannantonio, VR46-Ducati-Pilot: «Der Kalender ist für uns alle keine Riesenüberraschung, was die Anzahl der Rennen angeht. 22 Rennen sind ja vereinbart für die MotoGP. Und dafür ist es, glaube ich, ein sehr guter Kalender auch mit neuen und «alten» neuen Strecken wie Brünn.»

Fabio Quartararo, Yamaha Racing: «Generell macht die Zusammenstellung Sinn. Auch ich begrüße es, dass wir 2025 keine Situation mehr mit drei Events in drei Wochen haben. Ich hätte es noch besser gefunden, auch am Anfang ein Doppel zu haben mit Argentinien und den USA.»

VR46-Pilot Marco Bezzecchi: «Ja, ich habe mir den Kalender angeschaut und ich glaube auch, dass er sehr gelungen ist. Mehr Doppel – keine Triple, das ist der richtige Weg. Gewöhnungsbedürftig ist der frühe Start der Saison. Es wird auch ein Jahr Erprobung brauchen. Erst dann wissen wir ob der Plan so aufgeht, aber ja, die nächste Saison schaut sehr gut aus.»

Marc Marquez hob die Hand: «Sorry, ich habe mich noch nicht im Detail mit dem Kalender auseinandergesetzt.»

Addiert man die Tests dazu, so erwartet die Aktiven dennoch der intensivste Rennkalender aller Zeiten. Ob große Werke oder kleine Teams, das Drehbuch 2025 wird eine noch größere Herausforderung für Athleten, Teams, Partner und Organisation darstellen.

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2025:

Thailand, Buriram: 28. Februar bis 2. März

Argentinien, Termas: 14. bis 16. März

USA, Texas: 28. bis 30. März

Katar, Doha: 11. bis 13. April

Spanien, Jerez: 25. bis 27. April

Frankreich, Le Mans: 9. bis 11. Mai

England, Silverstone: 23. bis 25. Mai

Spanien, Aragon: 6. bis 8. Juni

Italien, Mugello: 20. bis 22. Juni

Niederlande, Assen: 27. bis 29. Juni

Deutschland, Sachsenring: 11. bis 13. Juli

Tschechien, Brünn: 18. bis 20. Juli

Österreich, Spielberg: 15. bis 17. August

Ungarn, Balaton: 22. bis 24. August

Spanien, Barcelona: 5. bis 7. September

Italien, Misano: 12. bis 14. September

Japan, Motegi: 26. bis 28. September

Indonesien, Lombok: 3. bis 5. Oktober

Australien, Phillip Island: 17. bis 19. Oktober

Malaysia, Sepang: 24. bis 26. Oktober

Portugal, Portimao: 7. bis 9. November

Spanien, Valencia: 14. bis 16. November

MotoGP-Wintertests 2024/2025:

Valencia MotoGP Test: 19. November

Sepang Shakedown Test*: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang MotoGP-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram MotoGP-Test: 12. bis 13. Februar