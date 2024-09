Di Giannantonio (9.): «Schonhaltung macht sehr müde»

VR46-Ducati-Fahrer Fabio di Giannantonio musste bei seiner angeschlagenen körperlichen Verfassung auch noch einen Sturz wegstecken. «Diggia» wetzte am MotoGP-Freitag in Indonesien dennoch in die Top-10.

Fabio Di Giannantonio sorgte am Freitag auf dem Mandalika Circuit trotz Hindernissen dafür, dass beide VR46-Ducati am ersten MotoGP-Trainingstag den wichtigen Sprung in die Top-10 schafften. Sein Teamkollege Marco Bezzecchi landete sogar auf Platz 5 – verlor nur 0,140 Sekunden auf Bestzeithalter Enea Bastianini.

Di Giannantonio, der 2025 bei VR46 Franco Morbidelli als Teamkollegen erhält, hat auch noch andere Dinge im Kopf. Im Hintergrund muss nämlich auch noch entschieden werden, ob sich der 25-jährige Italiener nach Indonesien einer Operation an der linken Schulter unterziehen muss. Im Finish des Zeittrainings am Nachmittag kam dann auch noch ein Ausrutscher dazu.

«Ich fühle mich müde – spüre körperlich die Anstrengung», gestand «Diggia» für den Indonesien über den Hauptssponsor Pertamina eine Art weiteres Heimrennen ansteht. «Ich bin auch erstmals sauer, hätte mehr Druck machen können, bin aber zu erschöpft gefahren. Ich habe im linken Arm noch zu wenig Kraft. Irgendwann habe ich nur noch den rechten Arm benutzt – wegen der Schonhaltung ging mir dann auch noch rechts die Kraft etwas aus.»

Dennoch weiß der Kämpfer aus Rom: «Wir waren mit dem Medium und dem weichen Reifen schnell, sind auf keinem schlechten Weg. Zum Sturz im Finish sagt der VR46-Mann: «Schade wegen des Ausrutschers in der letzten Runde. Ich habe nur leicht den Grip am Vorderrad verloren, da hat mir auch schon die Energie gefehlt. Ich will hier beide Rennen dennoch auf einem guten Level bewältigen. Klar kommt da der Sprint mehr entgegen – aber da gibt es mehr Intensität.»

Zu seiner misslichen Lage sagt er: „Ich versuche schon seit zwei Monaten ordentlich zu trainieren – kann es aber nicht so, wie ich es will. Ich muss immer Energie für die Mobilisation der Schulter sparen. Da ist man nicht wirklich bereit für die MotoGP und über eine längere Zeit verliert man so dann den Schliff. Dazu kommt auch immer ein wenig der Schmerz, auch wenn sich die Schulter langsam erholt. Wir geben jedenfalls nicht ab, machen weiter Druck.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953