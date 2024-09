MotoGP Mandalika Q1: Zarco und Raúl Fernández im Q2

Johann Zarco in Mandalika

In einem von zwei späten Unfällen geprägten Q1 schaffen Johann Zarco und Raúl Fernández den Sprung ins Q2. Aleix Espargaró und Alex Márquez verunfallen in der Schlussphase und sorgen für zwei Gelbe Flaggen.

Starker Vormittag für Honda-Pilot Johann Zarco! Der Franzose schaffte im Q1 von Mandalika den Sprung ins Q2. Mit ihm dabei: Raúl Fernández (Aprilia).

Die Top-10 hatten sich bereits am Freitag für die Q2-Teilnahme qualifiziert. Die zwei Nachzügler Zarco und Fernández schließen sich ihnen nun an. Um 5:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt das Q2, in dem die Startplatzierungen der Top-Piloten ausgefahren werden.

Die erste schnellste Q1-Zeit am Samstagmorgen setzte Raul Fernández (1:30,356 min). Johann Zarco war am Vortag nur gut ein Hundertstel am direkten Einzug ins Q2 vorbeigeschrammt. Mit seiner ersten Zeit war er neun Tausendstel hinter Fernández, hatte allerdings einen Wackler drin.

Alex Márquez, der als Letzter seine schnelle Runde beendete, schnappte sich die Spitze (1:30,243), hinter ihm Alex Rins auf fünf exakt Hundertstel Abstand.

Dann kehrte Ruhe ein auf der Strecke. Mit noch sechs Minuten auf der Uhr fuhren die Piloten zum zweiten Stint noch mal raus.

Aleix Espargaró, der im ersten Stint nicht fehlerfrei blieb, setzte sich dann kurz an die Spitze. Doch dann: Gelbe Flagge im ersten Sektor. Ausgerechnet Espargaró war gestürzt, humpelte durchs Kiesbett von der Strecke weg, augenscheinlich aber nicht verletzt.

Durch die Top-Zeiten von Johann Zarco (1:29,995) und Raúl Fernández sieben Hundertstel dahinter wurde Espargaró wieder aus den Q2-Rängen verdrängt.

Kurz darauf der nächste Crash: Alex Márquez verlor in Kurve 8 die Front, rutschte weg. Das tat sicher weh. Es blieb dabei: Zarco und Fernández schaffen den Sprung.

Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira fehlte auch am Samstag. Er brach sich das Handgelenk, muss operiert werden.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Qualifying 1 (28. September):

1. Johann Zarco (F), Honda, 1:29,995 min

2. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,067 sec

3. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,115

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,248

5. Alex Rins (E), Yamaha, +0,298

6. Jack Miller (AUS) KTM, +0,390

7. Luca Marini (I), Honda, +0,400

8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,435

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,587

10. Joan Mir (E), Honda, +0,703

11. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,091

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP2 (28. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,330 min

2. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,169 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,180

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,218

5. Jorge Martin (E), Ducati, +0,220

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,237

7. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,252

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,343

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,345

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,390

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,405

12. Alex Rins (E), Yamaha, +0,473

13. Joan Mir (E), Honda, +0,495

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,666

15. Brad Binder (ZA), KTM, +0,678

16. Takaaki Nakagami (J), Honda,+680

17. Luca Marini (I), Honda, +0,747

18. Alex Marquez (E), Ducati, +0,779

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +787

20. Jack Miller (AUS) KTM, +0,818

21. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,884

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953