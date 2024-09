Sonntags-Dress: VR46-Team mit Indonesien-Design

Rockstar Marco Bezecchi in Indonesien

Seit Freitag drehen die Piloten von Pertamina Enduro VR46 Racing in bekanntem Design ihre Runden auf dem Mandalika Street Circuit. Für den Grand Prix von Indonesien am Sonntag wird feierlich umdekoriert.

Das MotoGP-Team von Valentino Rossi erlebt außergewöhnliche Tage in Indonesien. MotoGP ist in dem Inselparadies ein Gesellschaftsereignis – doch dank der Verbindung mit dem Staatskonzern Pertamina lebt die Mannschaft aus Italien in und um die Rennstrecke von Mandalika im Ausnahmezustand.

Teaminhaber Valentino Rossi und Direktor Alessio «Uccio» Salucci entschieden sich für den Auftritt in Indonesien für einen neuen Dresscode. Am Sonntag wird das Großprojekt mit einem einmaligen Sonderdesign gewürdigt.

Zwei gleich große, horizontale, einfarbige Streifen - rot und weiß - werden die Ducati Desmosedici GP23 einfärben, um die Partnerschaft zwischen dem Tavullia Team und dem indonesischen Unternehmen zu würdigen. Laut VR46 ist es eine Umarmung an die gesamte Gemeinschaft der Fans und Enthusiasten in Indonesien.

Bei der Präsentation des Designs sagte Teamdirektor Pertamina Salucci: «Ich bin wirklich glücklich, dass wir als Team unsere Partnerschaft mit Pertamina Lubricants mit dieser speziellen Verkleidung in den Farben Indonesiens ehren konnten. Dies ist unser dritter Heim-GP: Sie haben uns auf außergewöhnliche Art und Weise willkommen geheißen, mit wirklich unglaublicher Zuneigung und Respekt. Sie haben uns sogar gebeten, den neongelben Streifen, der sich über die gesamte Länge des Motorrads erstreckt, in das ursprüngliche Design aufzunehmen, um die wertvolle Beziehung zwischen VR46 und diesem Land zu symbolisieren.»

Auch Werry Prayogi, Präsident und Direktor der PT Pertamina Lubricant Gesellschaft zollte der Verbindung vollen Respekt: «Wir können es kaum erwarten, das Team bei unserem Heimrennen mit der neuen Lackierung antreten zu sehen, die der Welt die Begeisterung und Leidenschaft Indonesiens zeigen wird. Ich lade alle MotoGP-Fans in Indonesien ein, das Pertamina Enduro VR46 Racing Team zu unterstützen und unseren gemeinsamen Stolz zu feiern.»

Ein erstes wertvolles Geschenk gab der Rennstall aus Tavullia bereits am Samstag an den engagierten Hauptsponsor zurück. Marco Bezzecchi holte sich mit einer fabelhaften Runden den zweiten Platz im Qualifying. Fabio Di Giannantonio erreichte Platz 8. Das Partnerschafts-Design wird in der ersten Startreihe nicht zu übersehen sein.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Qualifying 2 (28. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 1:29,088 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,535 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,583

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,657

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,704

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,760

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,854

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,875

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,019

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +1,330

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,436

12. Marc Marquez (E), Ducati,