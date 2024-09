MotoGP, Q2: Pole für Martin, Marquez mit zwei Stürzen

Es war ein denkwürdiges Qualifying: Während Marc Marquez zweimal abflog und keine Zeit ablieferte, demontierte Jorge Martin die Gegner. Pedro Acosta schaffte Platz 3. Quartararo auf 6, Zarco mit Honda guter Siebter.

Willkommen Honda und Aprilia – Trackhouse-Youngster Raul Fernandez und Honda-LCR-Pilot hatten sich die beiden Plätze des Q2 erobert. Damit waren alle Hersteller der MotoGP im entscheidenden Qualifying zum 15. GP der Saison vertreten.

Schnellster Pilot des Zeittrainings am Freitag war Enea Bastianini – Franco Morbidelli hatte das Tempo am Samstagmorgen diktierten und die beiden in der WM-Führenden Jorge Martin und Pecco Bagnaia waren ebenfalls an der Spitze vertreten, wobei der Spanier aus dem Pramac-Rennstall einen konstanteren Eindruck hinterlassen hatte.

Nach einer Aufwärmrunde ging es sofort zur Sache. Kaum hatte Franco Morbidelli die erste 1:29er-Runde gedreht, überschlug sich die Ducati von Marc Marquez im Kies. Marquez musste für den nächsten Anlauf auf das Ersatzbike wechseln.

Dann schnappte sich der WM-Spitzenreiter Platz 1- Mit einer 1:29,088 min zerschmetterte er den Streckenrekord. Der Pramac-Pilot lag damit unglaublich 0,8 Sekunden in Front.

Pech dagegen für das Ducati-Werksteam. Pecco Bagnaia gelang mit dem ersten Reifen keine freie Runde – dank der gelben Flaggen, die auch von Enea Bastianini mit einem Ausrutscher in Kurve ausgelöst wurden.

Eine sensationelle Runde gelang auch Johann Zarco. Fünf Minuten vor Ende des Q2 lag der Honda-Pilot auf Rang 2 – wurde dann mit Fabio Quartararo vom nächsten Franzosen verträgt.

Derweil ging das Drama für Gresini-Ducati weiter. Denn Marc Marquez flog erneut von der Desmosedici – keine gezeitete Runde für den achtfachen Weltmeister und Startplatz 12.

Auch GASGAS-Held Acosta wollte ein Wort um die Pole-Position mitmischen. In seiner letzten Runde stürmte nach vorne und ebenfalls in Reihe 1. Erleichterung dann auch in der Box von Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia schaffte es sich, als Dritter für die erste Reihe zu qualifizieren, Position 3 für die Nummer 1. Direkt dahinter der WM-Dritte Enea Bastianini.

Jubel auch bei VR46: In letzter Sekunde schubste Bezzechi als Zweiter seinen Kumpel Pecco Bagnaia aus der ersten Reihe.

Martin, Acosta und Bezzecchi – somit stehen drei Kundenbikes in der ersten Reihe.

Mit Rang 6 für Quartararo und 7 für Zarco haben sich auch die Japaner erstmals wieder weit vorne in Stellung gebracht.





Ergebnisse MotoGP Mandalika, Qualifying 2 (28. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 1:29,088 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,535 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,583

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,657

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,704

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,760

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,854

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,875

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,019

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +1,330

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,436

12. Marc Marquez (E), Ducati,

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Qualifying 1 (28. September):

1. Johann Zarco (F), Honda, 1:29,995 min

2. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,067 sec

3. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,115

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,248

5. Alex Rins (E), Yamaha, +0,298

6. Jack Miller (AUS) KTM, +0,390

7. Luca Marini (I), Honda, +0,400

8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,435

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,587

10. Joan Mir (E), Honda, +0,703

11. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,091

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia