Binder (1.): Mit frischem Gummi in einer anderen Welt

Vor wenigen Tagen in Indonesien war es Pedro Acosta, der die KTM RC16 als Zweiter ins Rampenlicht fuhr. Am Freitag in Japan legte Brad Binder nach. Mit Platz 1 am Freitag sorgte «Brad Attack» für Jubel in der KTM-Box.

KTM-Werksfahrer Brad Binder grinste von Ohr zu Ohr, als er sich am späten Nachmittag den Medien in Motegi stellte. Während sich Binder am Freitagmorgen mit einer Sekunde und Platz 16 in den nur wenigen Runden nicht in Szene setzen konnte, platzte am Nachmittag der Knoten. Wie alle Piloten profitierte auch der Südafrikaner von einer durchgängig trockenen Sitzung. In den letzten Minuten hatte sogar zarter Sonnenschein für nochmals bessere Bedingungen gesorgt.

Bevor Binder auf Zeitenjagd gehen konnte, galt es, ein Problem an seiner RC16 zu lösen. Brad Binder gab zu Protokoll: «Gleich zu Beginn der Session musste ich wieder reinkommen. Es gab gewaltige Vibrationen an der Bremsanlage, wir haben die Bremse komplett gewechselt. Danach konnte ich mich dann auf die Rundenzeiten konzentrieren.»

Der erste Schuss bei der Zeitenjagd mit weichen Reifen traf dann allerdings noch nicht ins Schwarze. «Brad Attack»: «Es war sonderbar, denn der erste weiche Hinterreifen im Zeittraining hat weniger gut funktioniert als der Medium-Hinterreifen am Vormittag. Ich musste also nochmal einen Anlauf mit dem nächsten Gummi starten.»

Dann aber: In den letzten Minuten zeigte Binder mit einer ganzen Serie schneller Runden groß auf. Seine Bestmarke von 1:43,436 wurde weder von Marc Marquez noch von Jorge Martin unterboten. Der WM-Sechste, der den Rundenrekord um 0,3 Sekunden verfehlt hatte: «Mit den letzten Runden war ich dann sehr zufrieden. Es war wie Tag und Nacht ­– es hat sich verdammt gut angefühlt, wie das Bike funktioniert hat. Schnellster zu sein, das macht einen natürlich glücklich.»

Die Situation wirft aber auch ein Fragezeichen auf, wie der Werksfahrer mit der #33 zu Bedenken gibt: «Der Unterschied heute zwischen «alten» und «neuen» Reifen war sehr ausgeprägt. Wir müssen definitiv noch daran arbeiten, den Speed auch über eine Renndistanz halten zu können.

Am Freitag in Motegi hatte sich der offizielle KTM-Pilot knapp vor dem ebenfalls wieder bestens aufgelegten Pedro Acosta (4.) platziert. In der WM-Tabelle hat der Rookie Binder vor fünf Tagen in Indonesien vom fünften Tabellenplatz verdrängt. Es schaut jedenfalls gut aus, was die Konkurrenzfähigkeit der RC16 in Japan angeht. Brad Binder: «Das Bike fühlt sich sehr wohl hier, das ist klar. Bereits in den letzten Jahren kam uns die Strecke sehr entgegen und jetzt möchten wir unsere Vorteile ausspielen.»

Mit sieben Ducati-Piloten in den Top-10 wird es aber auch in Japan schwer werden, die Desmo-Armee aus Bologna zu besiegen. Mit Platz 1 und 4 am Freitag ging aber die erste Etappe an Österreich.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997