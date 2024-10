MotoGP-Zeittraining: Brad Binder vor Marc Marquez

KTM-Pilot Brad Binder war beim MotoGP-Zeittraining in Motegi der Schnellste. Auf Platz zwei folgte Marc Marquez (Gresini Ducati), Dritter wurde Jorge Martin (Pramac Ducati). Bagnaia auf Rang 7.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Twin Ring in Motegi sorgte Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) mit 1:45,209 min für die schnellste Zeit. 0,109 sec dahinter positionierte sich Jorge Martin (Pramac Ducati). Dritter wurde VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio.

Das einstündige Zeittraining am Freitagnachmittag ging bei 26 Grad Celsius Lufttemperatur und trockenen Bedingungen über die Bühne.

Nach zehn Minuten führte Bagnaia mit 1:44,072 min die Zeitenliste vor Martin und Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) an. MotoGP-Rookie Pedro Acosta setzte sich in seiner achten Runde mit 1:44,625 min an die zweite Stelle.

Die Top-5 nach 20 Minuten: Bagnaia, Martin, Acosta, Bezzecchi und Di Giannantonio. Enea Bastianini (Lenovo Ducati) reihte sich auf Platz 6 ein, Gresini-Pilot Marc Marquez war zu diesem Zeitpunkt Zwölfter.

Sechs Minuten später setzte sich Aprilia-Pilot Maverick Vinales mit 1:44,728 min an die vierte Stelle. Kurz vor Halbzeit stürzte Bastianini in Kurve 13 über das Vorderrad – er blieb unverletzt uns spurtete danach zu seiner Box, um das Bike zu wechseln.

Die Top-10 zur Halbzeit der Session: Bagnaia, Martin, Vinales, Acosta, Bezzecchi, Di Giannantonio, Marc Marquez, Bastianini, Quartararo und Miller.

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) lag 15 Minuten vor dem Ende nur auf Rang 12, KTM-Pilot Brad Binder war 15. Die beste Honda zu diesem Zeitpunkt: Joan Johann Zarco auf Rang 14. Superbiker und Yamaha-Wildcard-Pilot Remy Gardner war Letzter mit über drei Sekunden Rückstand.

Zwei Minuten später setzte sich Trackhouse-Aprilia Pilot Raul Fernandez mit 1:44,694 min an die fünfte Stelle. Aprilia-Kollege Maverick Vinales spulte fleißig seine Runden ab und verbesserte seine Zeit auf 1:44,063 min.

12 Minuten vor dem Ende der Session sorgte Brad Binder mit 1:43,879 min für eine neue Bestzeit. 4 Minuten später setzte sich Acosta mit 1:43,754 min an die Spitze. Zwei Minuten später fuhr Bagnaia die exakt gleiche Zeit wie Acosta. Unmittelbar danach setzte sich Martin mit 1:43,568 min an die Spitze.

Die Top-5 fünf Minuten vor dem Ende: Martin, Bagnaia, Acosta, Binder und Marc Marquez.

Drei Minuten vor dem Ende fuhr Bastianini mit 1:43,605 min die zweitschnellste Zeit. Unmittelbar danach fuhr Binder mit 1:43,436 min die neue Bestzeit. Jack Miller stürzte in Runde 3, Zarco stürzte in Runde 5. In seiner letzten Runde setzte sich Marc Marquez mit 1:43,469 min an die zweite Stelle.

An die Zeit von Brad Binder kam niemand mehr heran – er beendete das Zeittraining auf Platz 1, vor Marc Marquez und Jorge Martin.

Direkt ins Qualifying 2 zogen Binder, Marc Marquez, Martin, Acosta, Bastianini, Vinales, Bagnaia, Alex Marquez, Di Giannantonio und Bezzecchi ein.

In den Top-10 befanden sich sieben Ducati, zwei KTM und eine Aprilia. Jack Miller (KTM) verpasste den Einzug ins Q2 um 3 Hundertstelsekunden und wurde Elfter. Auch Pramac-Pilot Franco Morbidelli (13.) muss am Samstag im Q1 antreten.

Kein japanischer Hersteller schaffte den direkten Einzug ins Q2. Lokalmatador Takaaki Nakagami belegte als bester Honda-Pilot Rang 12. Fabio Quartararo konnte seine guten Trainingsleistungen aus den letzten Meetings nicht wiederholen und wurde 14.

Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori wurde mit 2,427 sec Rückstand 22. Auf dem letzten Platz landete Yamaha-Wildcard-Fahrer Remy Gardner mit 3,280 sec Rückstand.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997