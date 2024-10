Martin über Aprilia: «Für mich ändert sich nichts»

WM-Leader Jorge Martin wurde im MotoGP-Zeittraining in Motegi Dritter. Sein Gefühl mit dem Bike war nicht optimal, für die Rennen sieht er Luft nach oben. Die Personalveränderungen bei Aprilia für 2025 sieht er gelassen.

Pramac-Pilot Jorge Martin beendete das Zeittraining in Motegi auf Rang 3. Auf den Schnellsten Brad Binder (KTM) hatte er 0,132 sec Rückstand. Seinen WM-Rivalen Pecco Bagnaia konnte er auf Distanz halten – der Ducati-Werksfahrer wurde nur 7. Trotzdem war Martin am Freitag nicht zufrieden. «Es war ein seltsames Gefühl. Im ersten Stint war es gut, aber danach hatte ich Probleme mit dem Bike – ich hatte nicht das beste Gefühl», haderte der Spanier. «Wir müssen noch viel verbessern, vor allem bei der Front. Obwohl meine Pace nicht schlecht war, hatte ich wenig Vertrauen in das Bike. Hoffentlich können wir für Sonntag einen Schritt machen. Ich bin einer der Schnellsten, aber ich möchte ein besseres Gefühl bekommen.»

Danach ging Martin näher auf sein Problem mit der Front ein: «Der Vorderreifen blockiert und die Front rutscht mir ständig weg – so 24 Runden zu fahren, wird schwer. Wenn wir das verbessern können, wird es viel leichter werden.»

Im Zeittraining herrschten trockene Bedingungen, zuvor hat es bei den Sessions der kleineren Klassen immer wieder kurz geregnet. Wie erlebte Martin die Bedingungen auf dem Twin Ring Motegi? «Nach 4 Runden lassen die Reifen nach. Der Grip ist nicht schlecht, um ein paar schnelle Runden zu fahren, aber danach wird es schwierig.»

Am Freitag stahl jedoch eine Sensation neben der Rennstrecke den MotoGP-Assen die Show: Aprilia-Technik-Chef Romano Albesiano wird 2025 zu Honda wechseln, sein Nachfolger bei Aprilia wird Fabiano Sterlacchini (SPEEDWEEK.com berichtete). Albesiano hat das Aprilia-Projekt seit der Rückkehr der Marke aus Noale in die MotoGP im Jahr 2015 geleitet. Es ist zu erwarten, dass Albesiano einige vertraute Spitzenkräfte mitnehmen wird. Veteran Aleix Espargaro, der für die Weiterentwicklung der RS-GP einen großen Beitrag geleistet hat, hat für nächstes Jahr bei Honda als Testfahrer angedockt. Dazu kommt, dass drei der vier Fahrer am Ende der Saison Aprilia verlassen werden und mit Jorge Martin, Marco Bezzecchi und Ai Ogura drei neue Piloten auf dem Motorrad sitzen werden.

Die Saison 2025 wird für Aprilia somit fast ein Neuanfang. Aprilia Racing hat sich im Gegenzug die Dienste von Fabiano Sterlacchini gesichert. Was sagt Jorge Martin zu Sterlacchini und den Veränderungen? «Ich kenne ihn nicht, denn ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet in meiner MotoGP-Karriere. Nach Valencia kann ich mehr sagen», meinte der 26-Jährige. «Für mich ändert sich nicht viel. Klar, es sind jetzt andere Voraussetzungen, aber wenn ich am Montag nach dem Valencia-Grand-Prix zum Team stoße, wird es für mich gleich sein. Auch wenn dann im Projekt andere Führungspersonen am Werk sind, werde ich mein Bestes geben. Ich fühle aber, dass jeder bei Aprilia sehr happy darüber ist – es wird eine große und gute Veränderung sein. Fabiano hat Erfahrung mit Ducati und KTM – somit bringt er sehr viel Know-how zu Aprilia mit und das ist gut.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997