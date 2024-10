Marc Marquez (3.): «Ich wollte unbedingt das Podium»

Gresini-Ducati-Pilot Marc Marquez sorgte auch in Japan ununterbrochen für Gesprächsstoff. Im Sprint donnerte «MM93» aus der dritten Startreihe los und stand am Ende auf dem Podest. Fast hätte es für Platz 2 gereicht.

Bereits im Qualifying wurde das Schicksal des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters für den Sprint mitbestimmt. Marquez beste Runde, die den Spanier um eine neue Uhr für die Pole-Position bereichert hätte, wurde von den Kommissaren gestrichen. Marquez musste daher erneut mit einer Kraftanstrengung aus Reihe 3 durchs Feld.

Die Arbeit der #93 am Samstag war beeindruckend. Schon nach dem Start lag Marquez an sechster Stelle. Als Nächstes schnappte sich Marquez den WM-Tabellenführer Jorge Martin. Nach den Ausfällen von Binder und Acosta hatte der Spanier Rang 3 geerbt und damit eigentlich das Tagesziel erreicht. Marquez: «Dass ich pushen musste, um nach vorne zu kommen, war klar, aber als ich einen Platz auf dem Podium erreicht hatte, da war das oberste Ziel auch anzukommen. Ich wollte Punkte holen, anstelle alles zu riskieren, um ein noch besseres Ergebnis zu holen.»

Einen späten Angriff auf Enea Bastianini konnte sich Marc Marquez dennoch nicht verkneifen. «In der letzten Runde habe ich es probiert, aber mir klar, dass Enea hart verteidigen würde. Da wir beide fast den gleichen Speed hatten, habe ich nach seinem Konter den dritten Platz akzeptiert.»

Dabei kamen die Bastianiani und Marquez auf den letzten Metern wieder sehr nah an Spitzenreiter Bagnaia heran. Am Zielstrich lag der beste GP23-Pilot nur 0,34 Sekunden hinter dem Sprint-Sieger aus Italien. Da Bastianini aber vor Marquez landete und Jorge Martin direkt dahinter ins Ziel kam, änderte sich für Marquez nichts am WM-Rang 4.

Zu den Bedingungen auf dem Twin Ring in Motegi während des Sprints sagte Spaniens großer MotoGP-Star: «Es war schon etwas sonderbar, aber ok. Wenn man sich daran gewöhnt hatte, dass es immer etwas feucht in der Luft war, – aber die Strecke war konstant trocken.»

Mit Blick auf den GP am Sonntag wollte sich Marc Marquez keine genaue Prognose zutrauen. Die #93, die in Motegi erstmals mit der Ducati unterwegs ist, fügte an: «Ich habe heute noch keine Ahnung, wie es am Sonntag mit der langen Distanz funktionieren kann. Fakt ist, der Reifen hat bereits im Sprint zum Schluss nachgelassen. Es ist ein großes Fragezeichen für morgen und es wird sehr viel von den auf der Strecke Bedingungen abhängen.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 31 von 40 Rennen:

1. Martin, 372 Punkte. 2. Bagnaia 357. 3. Bastianini 300. 4. Marc Márquez 295. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 163. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 126. 10. Bezzecchi 125. 11. Morbidelli 125. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 60. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 549 Punkte. 2. KTM 265. 3. Aprilia 248. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 657 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 497. 3. Gresini Racing 419. 4. Aprilia Racing 290. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 251. 6. Red Bull KTM Factory Racing 233. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.