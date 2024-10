Enea Bastianini (2.): «Schwierig, Marc zu überholen»

In Motegi fand der MotoGP-Sprint statt, den Ducati-Werkspilot Enea Bastianini auf Position 2 beendete. Er zollte der Leistung von Pedro Acosta Respekt und ärgerte sich über einen Fahrfehler.

Im packenden Sprint von Motegi bewahrte Enea Bastianini die Nerven, obwohl er in der letzten Runde beinahe noch seinen Ducati-Teamkollegen Francesco Bagnaia überholt hätte. Er beendete das Rennen als Zweiter, nur 0,229 sec hinter dem Weltmeister. Position 3 ging an Marc Marquez, gegen den sich Bastianini behaupten musste.

Nach seinem Sturz im Zeittraining am Freitag klagte Bastianini über Schmerzen im Nacken. Trotz dieser körperlichen Beeinträchtigung konnte sich der Italiener als Vierter qualifizieren und sich damit eine gute Ausgangslage für den Sprint verschaffen. Doch Bastianini wusste, dass es im Renntrimm schwieriger werden würde: «Im Qualifying war ich schnell, aber unter normalen Bedingungen mit gebrauchten Reifen bin ich hier nicht so stark», erklärte er vor dem Sprint und verwies auf die niedrigen Gripverhältnisse in Motegi.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Motegi, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini & Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Qualifying - Francesco Bagnaia, Pedro Acosta & Maverick Viñales © Gold & Goose Sprint - Enea Bastianini, Francesco Bagnaia & Marc Márquez Zurück Weiter

Von diesen Problemen war im Rennen kaum etwas zu sehen. Früh sicherte sich Bastianini Position 3, zunächst hinter Pedro Acosta (KTM) und Francesco Bagnaia. Als Acosta in der zweiten Rennhälfte ins Kiesbett rutschte, erbte Bastianini den zweiten Platz. Vom Spanier zeigte er sich beeindruckt. «Pedro ist hier unglaublich schnell. Auf der Bremse auf der Gegengerade ist er stark, und er kann mit den Reifen einen Unterschied machen.» Acostas Fehler, leicht von der Ideallinie abzukommen, kostete ihn das Rennen, doch Bastianini erwartet, dass der KTM-Pilot im Grand Prix am Sonntag (Start 7 Uhr MEZ) erneut stark auftreten wird.

Ein Highlight des Sprints war der Zweikampf mit Marc Marquez drei Runden vor Rennende. Der Gresini-Pilot, der sich nach vorne gekämpft hatte, setzte Bastianini heftig unter Druck. «Ich habe einen Fehler in Kurve 9 gemacht, wo das Bremsen kompliziert ist. Ich musste die Bremse aufmachen und verlor dadurch meine Position», so Bastianini rückblickend. Doch er konterte und holte sich den zweiten Platz am Ende der Gegengeraden in Kurve 11 zurück. «Es ist schwierig, Marc zu überholen. Ich fuhr am Limit, hatte aber eine bessere Position auf der Strecke als er.»

Dieser Kampf um Platz 2 verschaffte dem führenden Bagnaia einen kleinen Puffer, der jedoch in der letzten Runde rapide schrumpfte. «La Bestia» kam Bagnaia gefährlich nahe. Er verriet: «Ich habe mit Pecco gesprochen. Er hat in der letzten Runde nicht mehr Vollgas gegeben, weil er auf seinem Visier einige Regentropfen gesehen hat. Wäre der Sprint eine Runde länger gewesen, hätte ich mir den Sieg holen können.» Am Ende trennten Bagnaia, Bastianini und Marquez nur 0,349 sec.

Mit den 9 Punkten aus dem Sprint erreicht Bastianini nun die 300-Punkte-Marke und bleibt Dritter in der Gesamtwertung. Nur fünf Punkte hinter ihm liegt Marc Marquez mit 295 Zählern. Der WM-Führende Jorge Martin ist mit einem Vorsprung von 72 Punkten außer Reichweite.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 31 von 40 Rennen:

1. Martin, 372 Punkte. 2. Bagnaia 357. 3. Bastianini 300. 4. Marc Márquez 295. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 163. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 126. 10. Bezzecchi 125. 11. Morbidelli 125. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 60. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 549 Punkte. 2. KTM 265. 3. Aprilia 248. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 657 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 497. 3. Gresini Racing 419. 4. Aprilia Racing 290. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 251. 6. Red Bull KTM Factory Racing 233. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.