Francesco Bagnaia (Ducati/1.): «Es war am Limit»

Nach seinem Sieg im Sprint von Motegi verrät Francesco Bagnaia: Er musste im Rennen die Leistung runterfahren und Sprit sparen. Gewonnen hat er trotzdem – auch dank eines Crashs von Pedro Acosta.

Durch einen Sturz in Führung gekommen und technisch am Limit gewonnen. Der Sprint in Motegi/Japan forderte und belohnte den Sieger Francesco «Pecco» Bagnaia.

Der Ducati-Pilot war lange Zweiter im Rennen – bis Pedro Acosta vier Runden vor Schluss stürzte, Bagnaia die Führung erbte und sie ins Ziel brachte. Bagnaia verriet nach dem Sprint: Er hat sogar mit weniger Leistung gewonnen und ihm wäre fast der Sprit ausgegangen. Eine knappe Kiste! Nach der Zielflagge ging im der Sprit aus.

Bagnaia: «Wir haben keine Eco-Lap gemacht, um unser Motorrad zu verlangsamen und weniger Sprit zu verbrauchen. Es ist kein Geheimnis, das machen alle. Im Rennen habe ich mir dann weniger Performance einstellen müssen. Ein großer Unterschied im Vergleich zu sonst. Aber es war der einzige Weg, um das Rennen zu beenden. Selbst so habe ich in Kurve 10 nach der Zielflagge keinen Sprit mehr gehabt. Es war also am Limit.»

Was dahintersteckte: «Es war mit Absicht. Es war wichtig, um die Bedingungen vor dem Rennen besser zu verstehen. Und es war die richtige Wahl.»

Sein Teamkollege Enea Bastianini hatte die gleiche Einstellung, aber ihm ging auf der Cooldown-Runde nicht der Sprit aus. Bagnaia spekuliert: «Er war viel in meinem Slipstream. Ob er die Eco-Lap gemacht hat, weiß ich nicht genau.»

Ein Sprint-Rennen am Limit, das der Italiener schließlich vor seinem Teamkollegen gewann. Weil Acosta ausschied.

Bagnaia: «Als ich gesehen habe, dass Pedro gecrasht ist, wusste ich, ich muss die Lücke auf Enea aufmachen und zwei Runden pushen. Das habe ich geschafft und als ich dann eine Lücke von 1,3 Sekunden hatte, wusste ich, ich kann das Tempo um eine Sekunde reduzieren und das Rennen kontrollieren. Vielleicht war es ein wenig zu viel, aber heute war nicht der Tag, um Risiken einzugehen, also es war wichtiger, das Rennen so zu beenden.»

Im WM-Kampf hat der Sprint-Sieg Bagnaia näher an WM-Leader Jorge Martin herangebracht. Der Spanier wurde nur Vierter, fuhr der Spitze ein wenig hinterher. Bagnaia machte sechs Punkte gut.

Bagnaia: «In den letzten Rennen haben wir immer um Top-Positionen gekämpft, aber wenn man nur ein wenig langsamer ist, wird man Vierter oder Fünfter. Ich denke, morgen wird es wieder anders sein. Wir müssen weiter so arbeiten wie bisher, weil ich der Meinung bin, dass wir einen sehr guten Schritt gemacht haben.»

Und behauptet: «Ich konzentriere mich mehr auf unsere Arbeit als auf die WM.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 31 von 40 Rennen:

1. Martin, 372 Punkte. 2. Bagnaia 357. 3. Bastianini 300. 4. Marc Márquez 295. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 163. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 126. 10. Bezzecchi 125. 11. Morbidelli 125. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 60. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 25. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 549 Punkte. 2. KTM 265. 3. Aprilia 248. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 657 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 497. 3. Gresini Racing 419. 4. Aprilia Racing 290. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 251. 6. Red Bull KTM Factory Racing 233. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.