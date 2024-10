Jorge Martin (4./Ducati): Im Trockenen aufs Podium

Jorge Martin tut sich im Regen von Motegi schwer. Der WM-Leader hatte sich nur als Elfter qualifiziert, machte aber im Sprint Plätze gut. Im Trockenen will er im Rennen am Sonntag ums Podium kämpfen.

Von Startplatz 11 auf Rang 4. Und im Rennen am Sonntag will Jorge Martin sich noch weiter durchs Feld pflügen.

Der Spanier: «Nach dem Qualifying bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn ich weiter vorne gestartet wäre, wäre es viel besser gewesen. Aber mit Startplatz 11 war das heute das Maximum.»

Wie schon in der Qualifikation hat Martin das Wetter zu schaffen gemacht: «Ich habe im Regen viel Selbstbewusstsein verloren, es hat sich nicht angefühlt, als sollte ich pushen, also habe ich viel auf Marc (Marquez vor ihm, Anm.) verloren.»

Martin sagt aber: «In komplett trockenen Bedingungen kann ich im Rennen ums Podium kämpfen.» Und erklärt: «Ich starte gut und kann drei oder vier Fahrer überholen. Wir werden es in der ersten Kurve des Rennens sehen.» Die Regenwahrscheinlichkeit liegt für den Sonntag bei 40%.

Auf seinem vierten Platz und hinter Achtfach-Weltmeister Marc Marquez konnte sich Martin einiges abschauen: «Ich habe im Vergleich mit Marc einiges gesehen, woran ich arbeiten kann. Ich bin jetzt also zuversichtlicher für das Rennen als vor dem Sprint.»

Was genau er entdeckt hat, will er nicht sagen, nur: «Sein vierter Sektor war sehr beeindruckend. Und ich bin wie ein Moto3-Fahrer gefahren. Sehr, sehr schlecht. Ich konnte nicht auf natürliche Weise den Gang rausnehmen, habe Probleme mit der Körperposition gehabt. Ich werde also versuchen, einen natürlich wirkenden und schnellen Weg zu finden wie letzte Saison, und das konstant über die Runden zu halten. Das war schlechter als ein Rookie.» Im Vorjahr hatte Martin in Motegi gewonnen.

Der Grund dafür, dass Martin nicht vorne mitfahren konnte, lag im Qualifying. Der WM-Leader hatte schon da große Probleme im Regen, landete so nur auf Startplatz 11.

Martin: «Es war mit dem Regen schwierig, nicht zu crashen. Ich wollte eine gute Runde fahren und habe wegen des Regens den Vorderreifen verloren.»

Nach Problemen am Freitag ist er wieder zu seinem Standard-Set-up zurückgegangen. Martin: «Vielleich ist das Set-up für diese Strecke nicht ideal. Vielleicht mache ich für das Rennen am Sonntag noch ein paar Veränderungen.»

Auf seinen ärgsten WM-Konkurrenten Pecco Bagnaia verlor Martin sechs Punkte. Der angekündigte Kampf ums Podium würde dem Spanier also bei der Verteidigung seiner Führung langfristig helfen.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 31 von 40 Rennen:

1. Martin, 372 Punkte. 2. Bagnaia 357. 3. Bastianini 300. 4. Marc Márquez 295. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 163. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Di Giannantonio 126. 10. Bezzecchi 125. 11. Morbidelli 125. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 60. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 25. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 549 Punkte. 2. KTM 265. 3. Aprilia 248. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 657 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 497. 3. Gresini Racing 419. 4. Aprilia Racing 290. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 251. 6. Red Bull KTM Factory Racing 233. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 102. 10. LCR Honda 56. 11. Repsol Honda Team 25.