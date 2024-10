Q2-Sensation: Acosta auf Pole, Martin mit Crash

Bekannte Gesichter in neuer Order: Platz 1 für Pedro Acosta vor Bagnaia und Vinales

Mit Maverick Vinales steht auch eine Aprilia in Reihe 1 in Motegi

Pedro Acosta fährt zu seiner ersten Pole-Position in der Königsklasse

Bei seinem ersten MotoGP-Qualifying in Motegi stürmte Rookie Pedro Acosta auf den ersten Startplatz in Japan. Während Pecco Bagnaia souveräner Zweiter wurde, ging WM-Spitzenreiter Jorge Martin zu Boden, Platz 11.

Mit den beiden Top-Piloten aus dem Q1, Pramac-Racer Franky Morbidelli und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo ging es für das schnellste Dutzend im Q2 um die finale Startaufstellung für die Rennen in Motegi – sowohl für Japan-Sprint am Samstagnachmittag als auch für den Großen Preis am Sonntag.

Die Wetterlage hatte sich einmal mehr als spannender Faktor erwiesen. Obwohl die Strecke zu Beginn der 15-minütigen Q2-Session trocken war, wurden rund um die Piste Regenflaggen geschwenkt und erste Regenschirme geöffnet. Minimaler Regen ging in der Out-Lap der Piloten nieder.

Sofort versuchten die Piloten auf eine erste brauchbare Zeit zu kommen. Mit jeder Minuten, so die Befürchtung, würde die Strecke deutlich langsamer werden. Die erste Richtzeit lieferte Achtfach-Champion Marc Marquez. Mit seiner 1:45,7 min war der Gresini-Pilot bereits zwei Sekunden langsamer als die Spitze im Q2.

Doch – es hörte nach 4 Minuten auf zu regnen. Sofort fielen die Zeiten. Marquez legte nochmals deutlich. Pedro Acosta schoss auf Platz 2 während Pecco Bagnaia ohne gezeitete Runden in die Box zurückkehrte, um sich einen neuen Hinterreifen zu besorgen.

Marco Bezzecchi hatte sich ein großes Herz gefasst und mit seiner zweiten fliegenden Runde eine neue Bestmarke geschafft, doch nur eine Minute später war es erneut die GASGAS von Pedro Acosta auf dem vorerst besten Startplatz. Zur Halbzeit des Q2 hatte Jorge Martin als Siebter noch nicht das volle Vertrauen gefunden.

Derweil war Bagnaia mit frischem Gummi auf der Strecke. In seiner zweiten Runde schaffte die #1 dann eine gute Runde – Platz 2 vier Minuten vor Schluss.

In der gleichen Runde ereignete sich das Q2-Drama für die Pramac-Mannschaft. Beim Versuch sich weiter nach vorne zu schieben stürzte Jorge Martin in Kurve 6. Der WM-Führer konnte das Quali nicht mehr aufnehmen. Durch den Crash fiel die #89 bis auf Platz auf Platz 11 zurück.

Damit war das Drama noch nicht beendet. Mit einer sensationellen Runde sprang Gresini-Star Marc Marquez an die Spitze des Klassements. Doch der Jubel in der Box des Ducati-Kundenteams währte nur kurz, denn die Stewards erkannten die Runde wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung ab. Gültig war die Runde des Spaniers für Position 9.

Derweil tauschen Weltmeister Pecco Bagnaia und GASGAS-Held Pedro Acosta die Bestzeiten aus. Zum Jubel der Tech3-Mannschaft und ganz Österreich mit dem besseren Ende für den Rookie. Die erste Pole-Position des Spaniers in der Königsklasse mit einer 1:43,018 min – und damit neuem Streckenrekord – ist eine Sensation.

Neben der #31 wird der WM-Zweite Bagnaia ins Rennen gehen. Große Freunde auch bei Maverick Vinales, der die erste Startreihe komplettiert. Enea Bastianini, Brad Binder und Franco Morbidelli landeten in dem kuriosen Q2 mit Tropfen auf den Visieren, aber trockener Straßen auf den Rängen 4,5 und 6. Sollte es bei den Rennen trocken sein, wird speziell mit Bastianini zu rechnen.

Spannend: Die Top-4 der Weltmeisterschaft sind gleichmäßig über die ersten vier Reihen verteilt – wobei der WM-Spitzenreiter Jorge als Elfter die schlechteste Ausgangslage für Sprint und GP hat.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Qualifying 2 (5. Oktober):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:43,018 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,246 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,423

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,521

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,643

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,810

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,980

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,055

9. Marc Marquez (E), Ducati, +1,118

10. Alex Marquez (E), Ducati, +1,245

11. Jorge Martin (E), Ducati, +1,285

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,479

Ergebnisse MotoGP Motegi, Qualifying 1 (5. Oktober):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1:43,746 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,259 sec

3. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,376

4. Jack Miller (AUS) KTM, +0,447

5. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,456

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,556

7. Joan Mir (E), Honda, +0,752

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,801

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,806

10.Luca Marini (I), Honda, +0,902

11.Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,140

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,676

13. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,848