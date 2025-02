LCR-Honda-Team: Kampfansage für die Top-10

Beim Team-Launch von LCR-Honda erklärt Besitzer Lucio Cecchinello, wie er die Top-10 und vielleicht noch mehr angreifen will. Und Johann Zarco sagt, dass er noch immer in sein Motorrad verliebt ist.

Das LCR-Honda-Team hat am Samstag, also einen Tag vor dem großen Launch-Event am Sonntag in Bangkok, als letztes Team seine Farben für die neue Saison 2025 vorgestellt.

Das Team präsentierte in Thailand – Heimspiel also für Lokalheld und Rookie Somkiat Chantra. Der bisherige Moto2-Fahrer ist der erste Pilot aus Thailand, der nun in der MotoGP antritt. Sein MotoGP-Team feierte das gebührend mit einem Team-Launch in seiner Heimat.

Chantra gerührt: «Für mich war es richtig schön, nach Hause zu kommen. Es sind so viele Fans hier, ich liebe das. Es ist richtig schön. Ich hoffe, dass ich auch so viele Fans in Buriram sehe und sie es genießen.» Der Saisonauftakt mit dem ersten GP am 2. März steigt ebenfalls in Thailand.

Über sein Debüt in der MotoGP ist Chantra selbstredend überglücklich: «Für mich ist ein Traum wahrgeworden. Ich will dieses Jahr alles geben.»

Der zweite LCR-Pilot bleibt wie im Vorjahr Johann Zarco. Im neuen Fahrer-Duo scheint die Chemie zu stimmen. Zarco: «Es ist toll, Somkiat an Bord zu haben, vor allem hier in Thailand. Ich lerne ihn gerade besser kennen, er ist richtig nett. Das erste Rennen in Thailand zu haben, ist super, weil die Zuschauer richtig euphorisch sein werden.»

LCR-Teambesitzer und Ex-GP-Pilot Lucio Cecchinello: «Mir gefällt die Kombination aus einem erfahrenen Fahrer und einen jungen Fahrer. Der erfahrene kann die Ergebnisse liefern und der junge ist ein Investment in die Zukunft. Mir gefällt die Balance sehr. Beide sind eine gute Kombination.»

Nach drei Testtagen in Sepang sagt Johann Zarco: «Wir haben uns ein bisschen verbessert. Wir gehen kleine Schritte, aber immerhin machen wir Schritte. Die Erfahrung hilft uns, die Situation zu kontrollieren. Ich hoffe, dass wir eine schöne Top-10-Platzierung in Thailand bestätigen können.»

Treu bleibt sich das Team dabei, zwei verschiedene Lackierungen zu fahren. Chantra wird in den Farben von Sponsor Indemitsu antreten und hat ein Bike mit viel Rot und Weiß. Zarcos Honda ist weiß, rot und grün.

Der Red Bull-Athlet Zarco: «Es sieht ein bisschen aus wie im Vorjahr. Ich war letztes Jahr verliebt in dieses Motorrad und ich sehe, dass ich es immer noch bin. Die Farben sind cool und auch der Lederanzug passt richtig gut dazu. Ich habe noch versucht, meinen Helm noch etwas anzupassen. Wir sind also richtig glücklich mit dieser Kombination.»

Lucio Cecchinello: «Wir fühlen uns mehr bereit, um die Top-10 zu kämpfen und unser Ziel ist es definitiv, Ende der Saison um die Top-5 zu kämpfen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt.»