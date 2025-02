Marc Márquez über seine Titelchancen für 2025

Mit einem Fan-Event in Bangkok startet nun offiziell die MotoGP-Saison 2025. Achtfach-Champion Marc Márquez sprach im Rahmen der Veranstaltung über seine möglichen Titelchancen in der Saison 2025.

Am Sonntag hat die MotoGP die Saison 2025 mit einem Fan-Event in Bangkok eingeläutet. Bei einer großen Show im Zentrum der thailändischen Hauptstadt fuhren die Piloten Demorunden und gaben Interviews vor einem euphorischen Live-Publikum.

Bei Einbruch der Dunkelheit kam dann als letztes Team das Ducati-Werksteam an die Reihe: Marc Márquez und Francesco «Pecco» Bagnaia, die neue Fahrerpaarung der Roten.

Marc Márquez über den anstehenden Auftakt auf der Strecke in Buriram (28. Februar bis 2. März): «Ich habe gute Erinnerungen an Thailand, weil ich hier meinen achten WM-Titel geholt habe, auch wenn das schon ein bisschen her ist. Ich fühle mich hier immer sehr gut. Ich mag die Strecke und die Leute.»

Mit der Saison 2025 ist Márquez neu Ducati-Werksfahrer. Im Vorjahr landete er mit einer Vorjahres-Ducati stark auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. Kann er in der kommenden Saison im Werksteam noch einen WM-Titel klarmachen?

Márquez: «Es wird natürlich schwierig, insbesondere mit so einem starken Teamkollegen. Pecco fährt die Ducati super stark und ich kann viel von ihm lernen.» Eine eher knappe Antwort, dann will Márquez wie die anderen Fahrer als Teil der Show den Motor seines Motorrads auf der Bühne anlassen.

Sein Teamkollege Pecco Bagnaia sagte zum nahenden Saisonstart: «Nach dem Test kann ich sagen, dass wir zu 100 Prozent bereit sind. Aber warten wir mal den letzten Test ab. Das neue Motorrad sieht großartig wie immer aus, aber wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Ein fantastisches Bike zu verbessern, ist immer schwierig. Wir müssen schauen, dass wir unseren besten Job machen.»

Und Bagnaia betonte erneut: «Das Motorrad ist fantastisch!»