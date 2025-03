Franco Morbidelli (Ducati/5.): Atemnot hinter Ogura

VR46-Neuzugang Franco Morbidelli sicherte sich im ersten MotoGP-Sprint der Saison Rang 5. Der Italo-Brasilianer lobte vor Rookie Ai Ogura, an dem er sich auf seiner Ducati GP24 unter großer Hitze die Zähne ausbiss.

Routinier Franco Morbidelli (30) fuhr im ersten MotoGP-Sprint der neuen Saison in der Hitze von Buriram auf Rang 5, während sein Teamkollege Fabio di Giannantonio beim Auftakt nicht ins Ziel kam. VR46-Schützling Morbidelli konnte mit Rang 5 durchaus gut leben, zeigte sich aber besonders von der Leistung des Aprilia-Rookies und Moto2-Weltmeisters Ai Ogura angetan.

«Es war definitiv ein guter Start für mich mit Rang 5. Es hätte an diesem Tag eigentlich Platz 4 werden sollen. Aber Ai Ogura auf diesem Platz – das war schon wirklich beeindruckend. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich ihn zu Beginn des Rennens überholen wollte. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Ogura im Laufe des Rennens zurückfällt oder Fehler macht. Aber er hat ein fehlerloses Rennen abgeliefert.»

Morbidelli bestätigt: «Es war sehr heiß, aber auch zugleich sehr schön, Ai in seinem ersten Sprint so fahren zu sehen. Ich war vom Speed her da», analysiert der Mann mit brasilianischem Blut mit zufriedenem Unterton. «Ich war nur vier Zehntel hinter Ai. Der Fehler ist mir zu Beginn passiert. Ich konnte nicht nahe dranbleiben an den Jungs. Ich habe dann gewartet, ob etwas passiert. Wenn ich näher heranfuhr, konnte ich nicht mehr vernünftig atmen, so heiß war es. «Auch kann schwerer bremsen – alles auf dem Motorrad fühlt sich schwerer an», resümierte «Morbido» im Debrief.

«Ich muss sagen, dass die Top-5 ein unglaubliches Rennen gefahren sind, denn da war ein großer Abstand zum Rest. Jeder hat 120 Prozent gegeben. Wenn man so am Limit ist, dann kann man kaum noch um Positionen kämpfen, da man sonst nur Zeit verliert.

Auch das Kapitel «Reifen» ließ der Fünftplazierte nicht aus. «Der Vorderreifen kann ein Faktor gewesen sein. Pecco und ich hatten den harten Vorderrad-Reifen montiert. Aber das Hauptproblem war die Hitze und Ogura (grinst). Es wird am Sonntag noch schlimmer sein. Ich werde von Startplatz 9 losfahren und von dort wird es noch schwieriger, die Temperatur unter Kontrolle zu halten. »

Und in die Richtung von Trackhouse-Aprilia und Ogura erinnert sich Morbidelli: «Wir haben die Aprilia in den Sprints schon sehr oft weit vorne gesehen. Es hat mich daher nicht sehr überrascht, da Ai eben auf der Aprilia sitzt. Aber was mich überrascht hat, es war sein erster Auftritt!».

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 6. 5. Morbidelli 5. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.