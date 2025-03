Beendet Francesco Bagnaia den Argentinien-Fluch?

Die MotoGP macht Halt in Termas de Rio Hondo, wo Ducati-Pilot Francesco Bagnaia vor Teamkollege Marc Marquez ins Ziel kommen will. Doch Argentinien und Bagnaia – das war bisher keine Liebesgeschichte.

Francesco Bagnaia (Ducati) will beim zweiten MotoGP-Saisonevent in Termas de Rio Hondo (Argentinien) an seine starke Leistung in Buriram anknüpfen – und dabei möglichst vor seinem neuen Teamkollegen Marc Marquez landen. Doch die Erinnerungen des Weltmeisters an die südamerikanische Strecke sind durchwachsen. In der Pressekonferenz sprach er über seinen Rückblick auf Buriram, seine Erwartungen an Argentinien und über Konkurrenten, die er auf der Rechnung hat.

Bagnaia wurde in der Pressekonferenz mit Bildern aus Buriram konfrontiert, auf denen ihn Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi und Gigi Dall‘Igna nach dem Grand Prix trösteten. Damals hatte sich der Italiener schwergetan, doch mit etwas Abstand sieht Bagnaia das Thailand-Wochenende positiver: «Wir hatten einen guten Saisonstart, wenn man die Umstände bedenkt. Alles war unter Kontrolle. Wir haben uns im Verlauf des Wochenendes gesteigert und es auf dem Podium beendet. Das ist zwar nicht mein Ziel, aber angesichts der Gesamtsituation war es nicht schlecht.»

Mit der Strecke in Argentinien verbindet Bagnaia bislang keine Glanzmomente. Klassenübergreifend ist ein fünfter Platz aus dem Jahr 2022 sein bisher bestes Ergebnis. Dennoch liegt ihm das Layout: «Diese Strecke erfordert viel Arbeit, aber sie passt zu meinem Fahrstil. Ich will von der ersten Session an konkurrenzfähig sein – das ist wichtig, um nicht den Umweg über das Q1 gehen zu müssen», so der zweifache MotoGP-Weltmeister. Doch der Zustand der Strecke gibt Anlass zur Sorge: «Ich bin zwei Runden um den Kurs gelaufen. Die Verhältnisse sind nicht gut.»

In Buriram waren die beiden Marquez-Brüder das Maß der Dinge und holten einen Doppelsieg. Wen sieht Bagnaia als härteste Konkurrenten in Termas de Rio Hondo? «Jeder Ducati-Pilot wird stark sein, aber auch Aprilia und KTM dürfen wir nicht unterschätzen. Marc wird sich mit jeder Session steigern und am Sonntag seine Bestleistung abrufen», ist sich der 28-Jährige sicher.

Ein direkter Gegner fehlt in Argentinien und auch in den USA: Jorge Martin (Aprilia), der verletzungsbedingt pausieren muss, war per Video in die Pressekonferenz zugeschaltet. Bagnaia wünschte ihm eine baldige Genesung: «Wir brauchen die Nummer 1 auf der Strecke. Wir müssen wieder gegen ihn kämpfen – aber nicht zu früh, er soll sich Zeit nehmen.»

Vor dem zweiten Rennwochenende der Saison liegt Bagnaia mit 23 WM-Punkten auf Gesamtrang 3. Die Brüder Marc Marquez (37 Punkte) und Alex Marquez (29 Punkte) führen die Meisterschaft derzeit an.