Aprilia-Schocker geht weiter: Martin fehlt beim US-GP

Was sich angedeutet hatte, ist nun offiziell: Jorge Martin wird nicht nur in Argentinien, sondern auch beim US-GP in Texas fehlen. Wann der Champ sein Comeback und den Renneinstand mit Aprilia geben wird, bleibt unklar.

Während die drei derzeitigen Top-3 der MotoGP, Marc und Alex Marquez sowie Pecco Bagnaia, ihre Sicht zum anstehenden Argentinien-GP teilten, schaltete sich der verletzungsbedingt fehlende Weltmeister per Online-Video in die offizielle Auftaktpressekonferenz ein.

Der Champion von 2024, der sich in seiner Wahlheimat Andorra noch immer von den Folgen der beiden Operationen erholt, kam schnell zur Sache. Martin gestand vor laufender Kamera: «Ich bin weiter mit der Rehabilitation beschäftigt. Leider laufen die Dinge langsam und es wird mir auch nicht möglich sein, den GP in den USA zu bestreiten. Vielleicht kann ich ihn besuchen – aber Fahren wird sicher nicht funktionieren.»

Der Madrilene weiter: «Es ist auch nicht gewiss, dass es für Katar klappt. Was ich sagen kann: Ich fühle mich aktuell nicht sehr gut und ich muss in jedem Fall einen Test einplanen, bevor ich wieder ein Rennen bestreite. Ich stimme mich dazu mit meinem Team ab. Seid euch sicher – ich vermisse es, mit euch auf der Piste zu sein», so die Schlussworte des Aprilia-Werksfahrers an das Ducati-Trio.

Marc Marquez antwortete direkt: «Es ist sicher eine gute Idee, nicht nach Austin zu kommen, wenn man nicht in der richtigen Verfassung ist. Die Strecke ist, was die körperlichen Aspekte angeht, wirklich einzigartig. Jorge, pass auf deinen Körper auf», und mit einem Grinsen: «Zwar vermissen wir dich auch – aber es ist schon okay, dass du noch nicht so schnell zurück sein wirst.»

Sicher ist damit, dass das Aprilia-Ass mindestens für die ersten drei Events und sechs Rennen ausfällt. Wie Weltmeister Martin bestätigte, steht auch hinter Runde 4 in Katar ein Fragezeichen. Hauptverantwortlich für den langen Genesungsprozess ist speziell die Fraktur des linken Kahnbeins. Auch wenn aus sportlicher Sicht die Titelverteidigung schon beim ersten Rennen des «Martinators» in Apilia-Farben gelaufen ist, man wird alles daran setzen, den Held der Spanier beim Spanien-Grand-Prix in Jerez (25.–27. April) aufzubieten.