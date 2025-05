Alex Marquez: «Ein Sieg kann dich nicht verändern»

MotoGP-Sieger Alex Marquez (Ducati) kommt mit viel Selbstvertrauen nach Le Mans. Vor dem Rennwochenende auf dem Bugatti Circuit sprach er über die Vorzüge der GP24 und was das Spezielle an den französischen Fans ist.

Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez schaffte in Jerez seinen lang ersehnten ersten Grand-Prix-Sieg in der MotoGP. Dementsprechend groß war die Freue beim jüngeren Bruder von Marc Marquez. Ist ihm eine große Last von den Schultern gefallen? «Ich spüre keinen Unterschied, mein Leben hat sich nicht verändert», meinte Alex Marquez in der Pressekonferenz vor dem Frankreich-GP. «Ein Sieg kann dich nicht verändern – die Mentalität und die Herangehensweise an einem Wochenende müssen gleichbleiben. Wie versuchen wieder 100 Prozent zu geben – wie wir das in Jerez vom ersten Moment an getan haben. Wir haben es natürlich genossen, jetzt müssen wir versuchen, so weiterzumachen.»

Hat er sich das Rennen danach noch einmal per Videoaufzeichnung angesehen? «Ja, und ich habe mir das Rennen alleine angesehen – ich wollte das so, weil ich immer noch voller Emotionen war. Ich wollte lieber allein sein, wenn mich diese überkommen und ich wieder anfange zu weinen», lachte er.

In Le Mans konnte Alex Marquez 2020 sein erstes MotoGP-Podium erzielen. In den letzten fünf Jahren konnte Ducati den Frankreich-GP mit fünf verschiedenen Fahrern gewinnen. Wie schätzt er seine Chancen ein, diese Erfolgsserie weiterzuführen? «Ich hoffe, dass ich der sechste Fahrer sein kann», schmunzelte der 29-Jährige. «Wir werden es versuchen, aber wir müssen es Rennen für Rennen angehen. Und wie ich schon sagte, ist Marc immer noch einen halben Schritt vor uns. Klar, er hat zwei Fehler gemacht, aber das ist Teil des Racing. Aber was die pure Performance angeht, ist er besser als wir. Wir müssen uns weiter verbessern.»

2020 erzielte Alex Marquez seinen zweiten Platz in Le Mans im Nassen. Wie schätzt er seine Siegchancen auf dem Bugatti Circuit bei nassen im Vergleich zu trockenen Bedingungen ein? «Es hängt immer von deinem Jahr ab. Wenn du schnell bist, bevorzugst du eine trockene Strecke, wenn du zu kämpfen hast, dann sind nasse Bedingungen besser – dann ist das die einzige Möglichkeit, um schnell und an der Spitze zu sein», erklärte er. «Normalerweise bietet die Strecke hier auch bei Regen guten Grip und es ist kein Alptraum im Vergleich zu anderen Pisten. Dein Fahrstil ist dann einfach sanfter.»

Alex Marquez liefert in der MotoGP-Saison 2025 konstant Top-Leistungen ab. Im Gegensatz dazu hatte er im letzten Jahr mit der Ducati zu kämpfen. Was kann er mit der GP24 anders machen im Vergleich zur GP23? «Ich kann fahren, wie ich möchte», so seine simple Erklärung. «Ich muss mich nicht großartig an das Bike anpassen. Das Motorrad fühlt sich sehr natürlich an und passt zu jedem Fahrstil – es ist ein komplettes Bike. Wenn du auf der Bremse pushen möchtest, kannst du das ohne Probleme machen. Wenn du mehr flüssig fahren möchtest, ist das genauso möglich. Als ich das Bike zum ersten Mal im letzten November in Barcelona ausprobierte, dachte ich mir nur ‘Wow!’. Dieses Motorrad ist superschön zu fahren. Ich konnte sowohl auf einer Runde schnell als auch konstant sein. Diese Tendenz haben wir beibehalten und uns immer weiterentwickelt. Das Bike gibt mir das nötige Vertrauen.»

Le Mans stellte 2023 einen Zuschauerrekord (278.805) für die MotoGP auf und brach ihn im vergangenen Jahr mit 297.471 Besuchern erneut. Die Fans machen den Frankreich-GP jedes Jahr zu einem Spektakel. Was hält Alex Marquez von den französischen Fans? «Das Spezielle hier ist, dass die Haupttribüne um 9 Uhr abends noch komplett voll ist. Alle sind am Singen, es ist sehr schön. Es ist ein Wochenende, an dem du von den Tribünen sehr viel Unterstützung erhältst.»

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.