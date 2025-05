Le Mans, FP1: Marc Marquez eine halbe Sekunde voraus

Im FP1 der MotoGP-Klasse in Le Mans war Ducati-Werksfahrer Marc Marquez der Schnellste. Brad Binder (KTM) und Alex Marquez (Gresini Ducati) landeten auf den Rängen 2 und 3. Pecco Bagnaia auf Platz 4.

Nach fast zwei Monaten Verletzungspause gibt Pramac-Yamaha-Pilot Miguel Oliveira beim Frankreich-GP sein Comeback. Nicht dabei sein wird LCR-Honda-Fahrer Somkiat Chantra, der das MotoGP-Wochenende in Le Mans auslässt, um sich nach seiner erfolgten Armpump-Operation zu erholen. Pedro Acosta (KTM) hatte sich nach Jerez ebenfalls am Unterarm operieren lassen – der Spanier fühlt sich fit genug, um in Frankreich zu starten.

Am Freitagvormittag fand in Le Mans das 45-minütige FP1 der MotoGP-Klasse statt. Die Lufttemperatur betrug kühle 14 Grad Celsius, der Asphalt des 4,185 km langen Circuit Bugatti hatte sich nur auf 18 Grad aufgewärmt.

Die Fahrer der Königsklasse gingen pünktlich zum Start der Session auf die Strecke. Bereits nach zwei Minuten hatte Aprilia-Pilot Raul Fernandez mit seiner RS-GP einen heftigen Abflug in Kurve 10 – das Bike aus Noale fing dabei Feuer, der Spanier blieb zum Glück unverletzt und sprintete sofort in seine Trackhouse-Box zurück.

Die erste nennenswerte Zeit setzte nach rund fünf Minuten Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:32,899 min. Dahinter platzierten sich Marc Marquez und Franco Morbidelli (beide Ducati).

In seiner fünften Runde setzte sich Marc Marquez mit 1:31,756 min an die Spitze. Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) lag 0,330 sec dahinter, auf Position 3 war zu diesem Zeitpunkt Morbidelli zu finden. Wenige Minuten danach fuhr Alex Marquez mit 1:31,588 min (Gresini Ducati) eine neue Bestzeit. Bruder Marc konterte umgehend und schraubte die Bestzeit auf 1:31,263 min hinunter. Danach setzte sich Teamkollege Pecco Bagnaia auf Platz 2.

Die Top-5 nach 15 Minuten: Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Maverick Vinales und Franco Morbidelli. In der Zwischenzeit drehte der gestürzte Raul Fernandez mit seinem Ersatzbike seine Runden. Rückkehrer Oliveira lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 21.

20 Minuten vor dem Ende setzte sich Honda-Werksfahrer Joan Mir an die 5. Stelle. Die Top-4 waren unverändert. Zum selben Zeitpunkt hatte Morbidelli einen harmlosen Crash in Kurve 8.

15 Minuten vor dem Ende der Session verbesserte Marc Marquez seine Bestzeit auf 1:31,099 min. Zum Vergleich: Der Streckenrekord, den Jorge Martin 2024 aufgestellt hatte, liegt bei 1:29,919 min. Quartararo setzte sich mit 0,470 sec Rückstand auf Position 4, Johann Zarco lag zu diesem Zeitpunkt an der 5. Stelle.

Fünf Minuten vor dem Ende stürzte Yamaha-Pilot Alex Rins in Kurve 3 – danach humpelte er zum Streckenrand. Zwei Minuten später fuhr Trackhouse-Pilot Ai Ogura die drittschnellste Zeit. Kurz danach schraubte MM93 seine Bestzeit auf 1:30,764 min hinunter. Brad Binder setzte sich mit 0,576 sec Rückstand auf Platz 2.

An der Spitze änderte sich danach nichts mehr. Marc Marquez beendete das FP1 als Schnellster. Brad Binder, Alex Marquez, Pecco Bagnaia und Ai Ogura komplettierten die Top-5.

Miguel Oliveira beendete seine erste Ausfahrt auf der M1 nach zwei Monaten mit 3,367 sec Rückstand auf Position 21. Honda-Testfahrer Taka Nakagami war auf Platz 19 zu finden.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, FP1 (9. Mai):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:30,764 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,576 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,620

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,633

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,640

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,678

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,742

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,804

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,857

10. Maverick Vinales (E), KTM, +0,873

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,922

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,947

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,999

14. Joan Mir (E), Honda, +1,009

15. Luca Marini (I), Honda, +1,041

16. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,159

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,394

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,546

19. Taka Nakagami (J), Honda, +1,672

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +2,083

21. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +3,367

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,908