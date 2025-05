Aldeguer auf Spurensuche: Le Mans als neue Spielwiese

Die MotoGP-Rookie-Saison von Fermin Aldegier bei Gresini Racing ist noch geprägt von überschaubarer Konstanz. Sein bislang nicht sehr gutes Verhältnis zur Piste von Le Mans will der junge Spanier jetzt aufpolieren.

Der großgewachsene Fermin Aldeguer zeigte als einer der drei Neueinsteiger in die Königsklasse bislang vielversprechende Leistungen. Zwar schaffte es der junge Spanier in zehn Rennen nur viermal in die Punkte – doch wenn der Teamkollege von Alex Marquez das Ziel erreichte – dann auf Positionen, die der Ausbeute von Rookie-Kollege Ai Ogura in nichts nach standen. Mit einem vierten Platz im Sprint und einem fünften Platz beim Wüsten-GP in Losail setzte der Gresini-Pilot zwei unübersehbare Ausrufezeichen.

Auf der Minus-Seite haben sich bei Fermin Aldeguer aber auch bereits vier Stürze angesammelt, einer davon mit fatalen Folgen für Pramac-Pilot Miguel Oliveira. Der Portugiese wurde in Argentinien von der führerlosen Gresini-Ducati ins Langzeit-Verletzungsaus gekickt.

Die Piste von Le Mans erreicht der Frischling auf WM-Rang 14 und mit lediglich einer Vorgabe, von der Aldeguer vor dem ersten Training ausführlich berichtete. «Abgesehen davon, dass mein Lernprozess noch in vollem Gang ist, wird es für mich in Frankreich darum gehen an meiner Le Mans-Schwäche zu arbeiten. Ich habe hier in der Vergangenheit nie wirklich geglänzt. Das liegt vor allem daran, dass ich kein Freund von Stop-and-go-Pisten bin. Mir liegen die schnellen und flüssigen Rennstrecken deutlich besser.»

Aldeguer weiter: «Von den Pisten auf denen ich bislang mit der MotoGP-Ducati unterwegs war, ist Le Mans klar die eckigste Piste. Wir haben daher den Test in Jerez eigentlich nur dafür verwendet um bereits eine Basis für Le Mans zu erarbeiten. Ganz besonders wichtig werden die Bremsphasen – und da haben wir zuletzt festgestellt dass ich richtig gut unterwegs bin. Daher bin ich positiv, dass ich mich auf dem MotoGP-Bike besser schlagen kann als auf der Moto2.»

Miserabel verlief Aldeguers letzter Auftritt in Le Mans allerdings auch nicht. 2024 erreichte der Pilot, der wie Pedro Acosta aus der Region Murcia stammt mit gut vier Sekunden Rückstand auf den Sieger Sergio Garcia auf Platz 7.

Fermin Aldeguer betonte vor dem FP1: «Le Mans erfordert eine komplett andere Basis-Abstimmung. Es ist wichtig, nun diese Erfahrung zu machen, es werden noch andere Strecken kommen, die einen ähnlichen Charakter haben. Deshalb betrachte ich Le Mans als wichtiges Experiment, etwas ganz anderes zu probieren. Es gehört zu meiner Ausbildung. Mir ist aber klar, dass es nicht nur darum geht. Mein Team ist sehr ambitioniert und ich werde versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen.»

In der WM-Tabelle rangiert der zweite Gresini-Pilot ganz oben. Doch Alex Marquez hat lediglich einen Punkt Vorsprung auf Bruder Marc. Dank der fabelhaft konstanten Leistung von Alex Marquez und den beiden Glanzlichtern von Fermin Aldguer hält Gresini Racing hinter Ducati Lenovo den zweiten Platz in der Team-Weltmeisterschaft. Beachtlich – denn beide Athleten aus der Mannschaft von Nadia Padovani sitzen auf der Ducati des Jahrgangs 2024.