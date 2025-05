KTM-Ass Vinales: «Nachts um 2 und der Boden bebt!»

​In der WM-Tabelle spielt Maverick Vinales nach fünf MotoGP-Events keine Rolle – Platz 15. Doch mit dem steilsten Aufwärtstrend aller Piloten und einem französischen Team im Rücken sind die Erwartungen in Le Mans hoch.

Nach Platz 4 in Jerez und der zweitbesten Testzeit wird der Name «Vinales» immer häufiger genannt, wenn es um die Podiumskandidaten für das anstehende Großereignis auf dem Circuit Bugatti von Le Mans geht. Eingeladen zur offiziellen Auftaktpressekonferenz zum Großen Preis von Frankreich wurde der KTM-Fahrer aber zunächst als Repräsentant des einzigen französischen MotoGP-Teams – Tech3.

2024 hatte der Rennstall von GP-Urgestein Hervé Poncharal mit Pedro Acosta ein etwas zu wildes Pferd im Stall. Acosta schmiss die RC16 in GASGAS-Farben an aussichtsreicher Position weg. Das aktuelle Zugpferd Vinales kann dagegen auf eine überaus erfolgreiche Bilanz in Le Mans verweisen. Der Spanier stand für drei verschiedene Hersteller – Suzuki, Yamaha und Aprilia – auf dem Podium.

Überschwänglich wird «Top Gun» Vinales deswegen aber nicht. «Offensichtlich passen wir sehr gut zusammen, in Le Mans war ich bisher immer sehr schnell. Aber – ich habe keine Ahnung, ob die KTM mit mir zusammen in Le Mans harmoniert. Jedes Mal, wenn ich mit der KTM anreise, ist es eine neue Erfahrung, und ich möchte versuchen, so schnell es auch in Le Mans ist, in den Flow zu kommen», so Vinales.

Auch die enormen Steigerungen in den letzten Rennen versuchte Vinales, der seine GP-Karriere auf einer Moto3-KTM begann, zu erklären: «Wir haben einen großen Sprung gemacht – die letzten zwei GP-Wochenenden lief es so viel besser. Das liegt in erster Linie an der stetig wachsenden Erfahrung mit der KTM. Jede Runde ist wichtig. Es ist nicht so, dass wir ein neues Motorrad haben, der Schlüssel ist das Verständnis für das Bike.»

Vinales ergänzt: «Entscheidend ist, dass wir jetzt in der Lage sind, das Motorrad mit dem Beginn des ersten freien Trainings zu verstehen – und daraufhin die finale Abstimmung für die Rennen zu entwickeln. Wir starten in jedes Event auf einem höheren Niveau. Diese Entwicklung mit dem Team und allen, die dabei helfen, zu spüren, tut gut.»

Während der Presseveranstaltung stieg in Le Mans bereits die MotoGP-Party. Zigtausende Fans in Feierlaune gaben bereits am Donnerstag einen lauten Vorgeschmack auf die GP-Rennen am Wochenende. Maverick Vinales applaudierte: «Le Mans ist einzigartig – es ist ein besonderes Gefühl, auf der Strecke zu sein, und du siehst, dass wirklich jeder Platz voll mit Fans ist – und der Höhepunkt – wenn du nachts in deinem Wohnmobil liegst, es ist 2 Uhr und der ganze Boden bebt.»

Dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. 2024 war der Frankreich-GP das größte Zuschauerspektakel. Fast 300 000 Menschen feierten die 22 MotoGP-Piloten.