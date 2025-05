Das war knapp: Acosta wäre fast in Vinales gekracht

Pedro Acosta in Le Mans

Es gab einen Schreckmoment für Pedro Acosta und das Team Red Bull KTM im MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag in Le Mans; letztlich endete der Tag mit Platz 7 und dem direkten Einzug ins Qualifying 2 versöhnlich.

«Es war gut, sehr gut», meinte Pedro Acosta zum Trainings-Freitag in Frankreich. Als Siebter im Zeittraining zog er direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein und war damit Schnellster aus dem KTM-Quartett. Auf den Besten Marc Marquez aus dem Ducati-Werksteam verlor er 0,453 sec.

Der 20-Jährige aus dem Team Red Bull KTM ließ sich zwischen den Grand Prix in Jerez und Le Mans wegen seiner Armpump-Probleme operieren, sprach von einer «harten Situation» und erklärte, dass sich selbst leichte Dinge schwer anfühlen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia & Marc Márquez © Gold & Goose Tom Lüthi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir Zurück Weiter

«Ich bin nur bei 90 Prozent, aber es ist ganz okay», so Pedro. «Manchmal spüre ich einen Schmerzstich, möglicherweise nimmt die Entzündung zu. Das Q2 zu erreichen war mein Tagesziel, ich schaffte es aber nicht, meine Sektorenbestzeiten aneinanderzureihen. Einmal hätte ich fast Maverick Vinales getroffen, als er in einer Kurve eine weite Linie wählen musste, ich schnell ankam und er zurück auf die Idealspur fuhr.»

Acosta kam in dieser Saison noch in keinem Rennen über Platz 6 hinaus, in der Gesamtwertung liegt er mit 33 Punkten auf dem zehnten Rang – ist damit aber dennoch bester KTM-Pilot.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Zeittraining (9. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,855 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,177 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,184

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,366

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,401

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,422

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,453

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,635

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,654

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,767

11. Luca Marini (I), Honda, +0,820

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,899

13. Enea Bastianini (I), KTM, +0,946

14. Joan Mir (E), Honda, +0,966

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,087

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,310

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,399

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,402

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,562

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,700

21. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,470

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,570