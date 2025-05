Vinales biss an Acosta: Schwer, die KTM zu überholen!

Mit 5,2 s Rückstand auf Marc Marquez fuhr KTM-Ass Maverick Vinales an fünfter Stelle ins Ziel. Der Spanier war sich bewusst, dass er einen ersten MotoGP-Podestplatz mit der RC16 gleich zu Beginn des Sprints verschenkte.

Startplatz 5 bedeutete die beste Ausgangsposition für Red Bull-KTM-Pilot Maverick seit seinem Wechsel auf die österreichische RC16. Profitieren konnte der Routinier nicht. Bereits nach einer halben Runde waren sowohl Rookie Aldeguer als auch Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi an der Tech3-KTM vorbeigezogen.

Die schlechte erste Runde erklärte der Familienvater eher beiläufig: «Eigentlich ist gar nichts vorgefallen. Es war mehr eine Frage der Linienwahl durch die erste Kombination. Daraus werde ich für morgen lernen. Vinales setzte direkt an: «Sollte ich eine erste Runde schaffen wie in Katar, dann kann ich beim GP um einen Podestplatz kämpfen.»

Einige Probleme lösten sich im Laufe des kurzen Rennens dann von selbst auf, ein anderes kam dazu. Während Pecco Bagnaia und der sehr stark losgefahrene Marco Bezzecchi zu Boden gingen und damit zwei Positionen gewonnen waren, quetschte sich Markenkollege Pedro Acosta an Vinales auf Platz 5 vorbei.

«Es war schön, dass lange zwei KTM-Piloten so weit vorne zusammenfahren konnten. Ich habe auch die Chance gehabt, Pedro zu studieren. Er ist sehr stark gefahren und hat mir auch keine Linie offengelassen. Je länger das Rennen ging, desto schneller wurde ich. Richtig bereit war ich aber erst drei Runden vor Schluss und ich habe dann sehr, sehr viele Male probiert, an Pedro auf der Bremse vorbeizugehen. Aber eine KTM zu überholen, das ist richtig schwierig! Das Bike hat super Traktion auf den Geraden und zugleich ist es auf der Bremse fast nicht zu schlagen», erklärte der 30-Jährige.

Fast hätte eine späte Attacke Vinales noch eine Strafe eingebracht, wie der Pilot berichtete: «Ich habe es ganz am Ende vor Kurve 9 auf der Bremse probiert, war aber zu spät dran und musste komplett geradeaus fahren.» Doch Vinales ließ Acosta wieder die vordere Position und entging so einer Bestrafung.

Ohne Schadenfreude fügte Vinales an: «Der Abstand war dann zu groß, um Pedro noch einmal zu attackieren, und dann sah ich, dass er nur eine Kurve später von der Piste flog.»

Der als Pilot eines französischen Teams auch von den Fans besonders gefeierte Spanier zog ein rundum positives Fazit: «Es war eine weitere gute Lerneinheit. Außerdem habe ich verstanden, dass wir auf dieser Strecke in den ersten Runden, dann, wenn das Bike noch weniger Grip bietet, ein wenig an der elektronischen Motorbremse justieren müssen. Unterm Strich war es wertvoll für das ganze Team und eine sehr gute Vorbereitung auf den Grand Prix.»

Auch wenn der fünfte Platz im Sprint nur überschaubare fünf WM Zähler einbrachte, zog Vinales in der Tabelle an Teamkollege Enea Bastianini vorbei.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runen zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 151 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 66. 6. Quartararo 56. 7. Zarco 47. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 36. 10. Acosta 33. 11. Aldeguer 32. 12. Binder 32. 13. Marini 32. 14. Viñales 29. 15. Bastianini 28. 16. Miller 19. 17. Rins 19. 18. Mir 12. 19. R. Fernandez 6. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Nakagami 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 197 Punkte. 2. Yamaha 68. 3. KTM 63. 4. Honda 60. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 271 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 181. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 150. 4. Monster Energy Yamaha 75. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 57. 7. LCR Honda 47. 8. Honda HRC Castrol Team 44. 9. Trackhouse MotoGP Team 43. 10. Aprilia Racing 37. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.