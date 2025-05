Regen in Le Mans: Mir (Honda) im MotoGP-Warm-up 1.

In Le Mans wechseln sich am Sonntagmorgen Nieselregen und Sonne ab

Nach drei schönen und warmen Frühlingstagen kam schlechtes Wetter nach Le Mans. Das MotoGP-Warm-up am Sonntagmorgen fand auf nasser Strecke statt, Joan Mir (Castrol Honda) sorgte für die Bestzeit.

Am Samstag waren die Temperaturen in Le Mans sommerlich warm, am Freitag und Donnerstag herrschte schönes Frühlingswetter in der Region Pays de la Loire. In der Nacht zum Sonntag kam der Regen, gegen 8 Uhr hörte er auf. Bis 14 Uhr soll es trocken bleiben, für dann ist die nächste Schlechtwetterfront angekündigt.

Zu Beginn des 10-minütigen Warm-ups ab 9.40 Uhr war der Circuit Bugatti nass, die Session erhielt durch die neuen Verhältnisse eine besondere Wichtigkeit für die MotoGP-Piloten. Erweist sich die Wettervorhersage als richtig, wird der Grand Prix von Frankreich ab 14 Uhr auf nasser Strecke oder bei Mischbedingungen stattfinden.

Im Warm-up drehten sämtliche Piloten fünf Runden, Honda-Werksfahrer Joan Mir sorgte mit 1:45,283 min für die Bestzeit, womit er 0,072 sec schneller war als WM-Leader Marc Marquez auf Platz 2. Die Pace lag auf nasser Strecke zirka 15 sec über normal.

Hinter diesem Duo folgen Franco Morbidelli, Johann Zarco, Alex Marquez, Pedro Acosta, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller und Marco Bezzecchi in den Top-10.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) und Alex Marquez (BK8 Gresini Ducati) stürzten, 4 sec vor dem offiziellen Ende wurde die Session abgebrochen, weil Alex’ Bike direkt neben der Strecke lag.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Warm-up (11. Mai):

1. Joan Mir (E), Honda, 1:45,283 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,072 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,240

4. Johann Zarco (F), Honda, +0,245

5. Alex Marquez (E), Ducati, +0,305

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,571

7. Luca Marini (I), Honda, +0,584

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,608

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,643

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

11. Maverick Vinales (E), KTM, +1,252

12. Taka Nakagami (J), Honda, +1,376

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,447

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,611

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,664