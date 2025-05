Analyse MotoGP-Sprint Le Mans: Fahrer unter der Lupe 10.05.2025 - 22:52 Von Manuel Pecino

© Gold & Goose Marc vor Alex Marquez, Pecco Bagnaia und Fermin Aldeguer

SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Manuel Pecino erklärt, was im MotoGP-Sprintrennen in Le Mans am Samstag den Schlüssel zum Erfolg darstellte und welche anderen Faktoren eine entscheidende Rolle spielten.