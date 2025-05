Vorjahressieger Enea Bastianini: Was ist drin?

Enea Bastianini steht an Rang 15 in der WM

Letztes Jahr gewann MotoGP-Pilot Enea Bastianini in Silverstone Sprint und Rennen. Der Italiener erklärt aber: Die Zielsetzung für den England-GP in diesem Jahr wird anders aussehen als im Vorjahr.

Kann er an den Vorjahrestriumph anknüpfen? Der England-GP in Silverstone 2024 war ein großes Bastianini-Festspiel. Der Italiener war im Vorjahr der glückliche Doppel-Sieger, startete von Platz 3 und gewann Sprint und Rennen.

Vor dem diesjährigen Rennen erinnert sich der jetzige KTM-Tech3-Fahrer: «Letztes Jahr war toll! Es war ein gutes Jahr und ich habe einen guten Job gemacht. Wir versuchen dieses Jahr, das noch mal zu machen. Aber das Ziel wird ein bisschen anders aussehen. Ich will aber versuchen, oben dabei, nah am Podium und in den Punkten zu sein.»

Zur aktuellen Lage nach sechs Rennwochenenden der aktuellen Saison sagt Bastianini: «Das Set-up meines Motorrads ist glaube ich recht nah an dem von Maverick (Teamkollege Viñales, Anm.), sehr anders als bei den anderen KTM-Fahrern. Wir haben in Le Mans etwas gefunden und können etwas entspannter sein. Aber warten wir mal ab, jedes Mal ist es eine neue Erfahrung. Wir müssen das Motorrad noch etwas besser verstehen, ich habe noch nicht sein ganzes Potenzial erforscht.»

In Le Mans wuchs zwar das Verständnis fürs Motorrad – das Rennen selbst verlief für Bastianini aber völlig chaotisch. Er bekam gleich zwei doppelte Long-Lap-Strafen und stürzte zweimal.

Zwei Wochen später reflektiert er: «Mein Dashboard ging pam pam pam, immer Alarm. Ich dachte, ich habe das Rennen zerstört. Nichts lief gut an diesem Sonntag. Aber am Ende bin ich einfach konzentriert geblieben und habe versucht, 100 Prozent zu geben und das Tempo zu bringen. Am Ende habe ich Punkte geholt und bin froh darüber.»

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.