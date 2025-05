Johann Zarco (8.): «Erste Startreihe ist möglich»

Johann Zarco (Honda) fuhr im MotoGP-Zeittraining am Freitag die achtschnellste Zeit. Er ist zuversichtlich, es am Samstag im Qualifying in die ersten beiden Startreihen zu schaffen. Ein neuer Motor soll ihm dabei helfen.

Le Mans-Sieger Johann Zarco hatte bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Silverstone immer noch ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. Der Sieg im Heim-GP hat den Honda-Piloten beflügelt, er genießt die erhöhte Aufmerksamkeit, die er momentan von allen Seiten erhält.

Im MotoGP-Zeittraining am Freitag hat der Franzose dann den Grundstein für ein weiteres gutes Ergebnis gelegt – mit Rang 8 und dem direkten Einzug ins Q2 ist das erste Ziel des Wochenendes erreicht. Zudem war er der einzige Honda-Fahrer, der es in die Top-10 geschafft hat.

«Ich war heute zunächst etwas besorgt, denn das Gefühl war nicht sehr gut», musste der Routinier zugeben und sprach damit auch das FP1 am Freitagmittag an, welches er nur auf Rang 14 beendete. «Für die Zeitenjagd konnten wir uns im Zeittraining sehr steigern. Ich denke, eine gute 1:57er-Runde zu fahren ist auch gut, um schlussendlich eine gute Pace zu haben. Ich bin happy über den direkten Einzug ins Q2, auch mit gebrauchten Reifen konnte ich gute Rundenzeiten fahren. Wir werden am Samstag sehen, wie es uns mit den Bedingungen geht.»

Nach dem Fortschritt vom FP1 zum Zeittraining am Freitag – was denkt Zarco, wie stark er sich am Samstag noch steigern kann? «Ich denke, die erste oder zweite Startreihe ist möglich. Wenn ich dann noch einen guten Sprint habe, wird das für den Grand Prix am Sonntag sehr positiv sein», blickte er zuversichtlich voraus.

Beim Britischen-GP hat Zarco bei seiner RC213V neben dem alten auch einen neuen Motor zur Verfügung. Was hält er vom neuen Triebwerk? «Wir haben damit mehr Potenzial, um schneller zu sein», betonte der 34.-Jährige. «Im Moment wechseln wir jedoch noch zwischen beiden Motoren hin und her. Aber es ist eine Chance, einen weiteren Schritt zu machen, um erneut einen Top-5-Platz zu erreichen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (23. Mai):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:58,702 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,365 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,421

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,462

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,485

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,520

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,721

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,842

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,879

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,879

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,006

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,014

13. Joan Mir (E), Honda, +1,037

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,104

15. Luca Marini (I), Honda, +1,131

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,601

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,607

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,998

19. Enea Bastianini (I), KTM, +2,095

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,369

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,537

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,943

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,024