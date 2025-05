Alex Marquez (1.): Es kam anders als geplant

Gresini-Ducati-Ass Alex Marquez hielt sich im MotoGP-Zeittraining in Silverstone lange im Hintergrund, bis er in seiner letzten Runde Streckenrekord fuhr. Eigentlich hatte der Spanier etwas anderes vor.

Alex Marquez möchte den Britischen-GP dazu nutzen, um seine Qualitäten bei nassen Bedingungen zu verbessern – daraus wurde zumindest am Freitag einmal nichts, denn das Wetter in Silverstone präsentierte sich freundlich. Die Temperaturen kamen zwar nicht über 20 Grad Celsius hinaus, aber die Strecke war trocken und befand sich in einem perfekten Zustand, um schnelle Rundenzeiten zu fahren.

So kam es, dass der Gresini-Pilot im MotoGP-Zeittraining Bestzeit fuhr. Mehr noch: mit 1:57,295 min erzielte er einen Streckenrekord. Den alten Rekord hatte im letzten Jahr Aleix Espargaro mit 1:57,309 min aufgestellt.

Seine Bestzeit fuhr AM73 erst zum Schluss der einstündigen Session. Zuvor war er unauffällig und außerhalb der Top-10 unterwegs. Am Ende war der 29-Jährige um 0,047 sec schneller als Yamaha-Ass Fabio Quartararo, der auf Rang 2 landete.

«Es war ein positiver Tag, an dem das gesamte Team solide Arbeit geleistet hat. Im FP1 hatten wir aber etwas mehr zu kämpfen», meinte der erfolgsverwöhnte Spanier, denn im ersten freien Training landete er immerhin auf Rang 3. «Im Zeittraining konnten wir nach einer Änderung beim Setup einen entscheidenden Schritt nach vorne machen.»

Am Samstag möchte Alex Marquez, der momentan in der Gesamtwertung mit 22 Punkten Rückstand auf Bruder Marc auf Rang 2 liegt, einen weiteren Schritt machen. «Es gibt noch viel zu tun und zu verbessern, denn es sind alle sehr schnell. Das Gefühl ist gut, aber auf dieser Strecke kann man keine Pause einlegen; wir müssen den Kopf unten halten», betonte er.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (23. Mai):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:58,702 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,365 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,421

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,462

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,485

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,520

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,721

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,842

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,879

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,879

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,006

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,014

13. Joan Mir (E), Honda, +1,037

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,104

15. Luca Marini (I), Honda, +1,131

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,601

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,607

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,998

19. Enea Bastianini (I), KTM, +2,095

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,369

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,537

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,943

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,024