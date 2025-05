Acosta (11.): Die Wahrheit, wir sind nicht gut genug!

Am ersten Tag des Silverstone-GP demonstrierte die MotoGP gegenüber KTM ihre volle sportliche Brutalität. Erstmals in der Saison 2025 war keine RC16 schnell genug unterwegs, um sich direkt im Q2 zu platzieren.

Dem Ticket für das Shootout um die besten Startplätze war Youngster Pedro Acosta am nächsten gekommen. Bis vor Schluss des Zeittrainings hielt sich Acosta knapp in den Top 10. Mit nur 0,5 sec Rückstand auf Spitzenreiter Alex Marquez schien der Einzug gesichert. Doch im letzten Anlauf schob sich die Elite der Königsklasse nochmals zusammen – und Acosta war raus.

In jeder Hinsicht kurios die Zeitabstände: Das FP1 hatte Pedro Acosta mit 0,929 sec Rückstand auf Platz 10 beendet. Der junge Spanier, der am GP-Sonntag 21 Jahre jung wird, halbierte den Rückstand im Zeittraining nahezu und fiel dennoch auf den undankbaren elften Platz ab.

Hätte Acosta den 5891 Meter langen GP-Kurs um 0,2 Sekunden schneller umrundet, wäre der KTM-Werksfahrer für Position 3 gefeiert worden.

In einer Mischung aus Traurigkeit und Ratlosigkeit blendete Pedro Acosta die Realität nicht aus. «So hart es ist, aber dass nach dem Zeittraining alle vier KTM nicht ins Q2 gekommen sind, das zeigt nur, dass wir insgesamt einfach nicht gut genug sind. Nie zuvor waren wir an einem Freitag schneller in Silverstone, und in der Regel verteilen sich die Top-10 auf eine Sekunde. Heute hat nicht mal die Hälfte einer Sekunde gereicht.»

Außergewöhnlich – der Pilot aus Murcia hat an seiner KTM nichts auszusetzen. Acosta: «Mir ist klar, es klingt nicht normal, wenn ich als Elfter hier stehe und sage, dass ich am Freitag komplett glücklich mit meinem Bike war – aber genau das ist die Wahrheit. Das ist der Stand, ich habe es genossen und es war großartig, die KTM so zu um den Kurs zu fahren – aber es war nicht gut genug.»

Mit einem Blick in die blaue Ecke sagte der Red-Bull-Athlet: «Es ist klar, dass Yamaha einen immensen Schritt gemacht hat. Sie haben drei Bikes unter die ersten 10 gebracht und sich förmlich um den Kurs geflogen. Einen solchen Schritt müssen jetzt wir setzen.»

Vorausschauend auf die beiden Rennläufe in Silverstone zeigte sich der Hoffnungsträger der spanischen MotoGP-Fans aber zuversichtlich: «Fakt ist – die KTM-Jungs sehen in Sachen Renntempo besser aus als bei einer einzelnen Zeitattacke. Uns fehlt ja auch nicht viel an der Spitze und ich bezweifle auch, dass Yamaha in England nach den Rennen vorne sein wird – aber dennoch wird es viel schwerer, von einem hinteren Platz ein gutes Rennen zu fahren.»

Noch härter als Acosta traf es die anderen KTM-Vertreter. Der ebenfalls stark eingeschätzte Maverick Vinales, der die Session sogar kurz angeführt hatte, war am Ende weniger als zwei Zehntel langsamer. Mit 0,870 s Rückstand auf Platz 1 landet der Tech3-Pilot auf Platz 14. Brand Binder verlor als 17. eine Sekunde und Vorjahressieger Enea Bastianini verließ das Fahrerlager am Freitag mit 1,3 sec Rückstand als 18.

Möglich ist dennoch, dass noch zwei Maschinen aus Österreich mit einer starken Q1-Leistung ins zweite Qualifying nachrücken. Pedro Acosta gilt dabei als heißester Kandidat für einen Aufstieg per Umweg.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (23. Mai):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:58,702 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,365 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,421

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,462

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,485

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,520

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,721

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,842

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,879

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,930

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,006

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,014

13. Joan Mir (E), Honda, +1,037

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,104

15. Luca Marini (I), Honda, +1,131

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,601

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,607

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,998

19. Enea Bastianini (I), KTM, +2,095

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,369

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,537

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,943

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,024