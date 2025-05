Alex Marquez: «Kein außergewöhnlicher Sieg über Marc»

Schnellster in England: Alex Marquez

Der Zweite der MotoGP-Tabelle sprang wie schon in Jerez aus dem Schatten des Über-Bruders heraus: Mit einer fehlerfreien Fahrt verkürzte er den Rückstand auf den WM-Tabellenführer und Ducati-Werksfahrer.

Gresini-Pilot Alex Marquez zelebrierte am Samstag in Silverstone einen bemerkenswerten Sieg – über das Feld der MotoGP, im Speziellen aber über seinen Bruder, der nicht in der Lage war, den jüngeren Bruder zu stellen.

Zwar sah es nach einem typischen Marc-Marquez-Extrem-Rennintro zu Beginn nach einer weiteren Siegesfahrt für den Tabellenführer aus – doch Alex Marquez konnte das identische Tempo gehen und blieb im Gegensatz zum großen Bruder fehlerfrei.

Schon in Runde 2 übertrieb es die #93, verpasste die Linie und Alex übernahm die Kontrolle. Ab diesem frühen Zeitpunkt war der Weg frei – Alex Marquez konnte seinen Speed ausspielen.

Nach der Siegesfahrt begann Alex mit einem interessanten Kommentar: «Als ich sah, dass Marc wieder einmal super aggressiv loslegte, dachte ich: Das kann nur gut für mich sein. Ich wollte mir das Rennen einteilen und auch an das Material denken. Doch als Marc dann gleich einen Fehler machte, habe ich etwas umgeplant und versucht, vorne zu bleiben. Von dort an war es ehrlich gesagt nicht sehr kompliziert – denn ich hatte das Tempo und die nötige Ruhe.»

Erstaunlich war das Rennen des Gresini-Helden trotzdem. Denn bei seinem Highsider am Samstagmorgen hatte es den 29-Jährigen gewaltig auf den englischen Asphalt gehauen. Es glich einem kleinen Wunder, dass der Abwurf komplett an Alex Márquez vorbeiging. Alex Márquez: «Ich habe mich sehr über mich sehr geärgert – es war komplett überflüssig. Ich habe zu viel Risiko zum falschen Zeitpunkt genommen und ich hatte riesiges Glück, dass ich ohne Blessuren davongekommen bin.»

Erstaunlich auch, mit welcher Coolness er den Wert der Siegesfahrt, die ihn auch drei Zähler näher an Marc heranbrachte, kommentierte: «Dass ich Marc heute schlagen konnte, das war eigentlich nicht sehr außergewöhnlich.» Denn wir sind uns beide einig, dass es Strecken und Situationen gibt, in denen auch der Schnellere sein kann. »Ich habe nichts anderes gemacht und eine dieser Möglichkeiten ausgenutzt.»

Sofern sich die Bedingungen nicht dramatisch ändern, sieht sich «AM73» auch für den Großen Preis gerüstet. Auf die Frage, ob er nun auch der Favorit für den Sonntag sei, erwiderte Alex Marquez mit einem grinsenden «Ja». Nicht ohne anzuhängen: «Aber besser, wir warten ab, was morgen passiert.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.