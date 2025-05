Marc Márquez (2.): «Es bedeutet, du bist das Problem»

Für Marc Márquez Lenovo Ducati) lief der MotoGP-Samstag auf dem Silverstone Circuit nicht nach Plan: Nur Startplatz 4 und im Sprint eine Niederlage gegen Bruder Alex. Doch der WM-Leader findet den Fehler bei sich.

Marc Márquez musste am Samstag in Silverstone seine erste Sprint-Niederlage in dieser MotoGP-Saison einstecken. Der achtfache Weltmeister hatte auf dem 5,9 km langen Kurs in Großbritannien keine Chance gegen seinen Bruder Alex Márquez auf der Gresini-Ducati. Dabei lief es für den Ducati-Werksfahrer im Qualifying noch schlechter. Marc Márquez qualifizierte sich bei kühlen Bedingungen nur für den vierten Startplatz.

Im Sprint über zehn Runden kämpfte er mit seinem Bruder bis drei Runden vor Schluss um den Sieg, doch letztendlich musste er den WM-Zweiten ziehen lassen. Im Ziel hatte Marc Márquez 3,511 Sekunden Rückstand auf Alex, der in der WM wieder auf 19 Punkte an Marc herangerückt ist.

«Es war einer dieser Tage, an denen man darüber nachdenkt, wie man möglichst wenig Zeit verliert. Es ging nicht darum, Zeit herauszuholen, sondern sie nicht zu verlieren», begann Marc Márquez die Medienrunde am Samstagabend. «Ich weiß einfach nicht warum, aber ich habe Probleme. Wir haben das Bike stark verändert über das Wochenende, aber am Ende dreht man sich immer im Kreis und kommt zum selben Punkt zurück. Wenn du viele Set-ups ausprobiert und du dich einfach nicht wohlfühlst, dann bedeutet es, dass du das Problem bist. Nicht das Motorrad.»

Der Ducati-Star verdeutlichte anschließend: «Viele Fahrer verstehen das nicht. Wenn du vier verschiedene Set-ups testest und die Probleme noch da sind, ist klar, dass du das Poblem bist, nicht das Bike. Für Sonntag muss ich an meinem Fahrstil arbeiten.»

«Es wird interessant sein, wo wir mit dem Medium-Hinterreifen stehen. Auf diesem Reifen habe ich mich am Freitag super gut gefühlt. Als wir den weichen Reifen eingebaut haben, bekam ich die Probleme. Alle müssen morgen mit dem Medium-Vorderreifen fahren, der weiche würde das Rennen nicht überleben. Wir sind also gespannt, aber Alex ist hier schneller als wir», weiß der 32-Jährige.

In Kurve 8 sah Alex am Samstag klar schneller aus, das hat den Unterschied gemacht. Woran liegt es? Am Bike oder am Fahrer? «Er fährt das gleiche Motorrad, wie ich. Wir sind alle auf der GP24, das macht keinen Unterschied», erklärte Marc. «Er hat in dieser Kurve einen anderen Fahrstil, was auch die Reifen schont. Er macht dort viele, viele Meter gut. Dort liegt auch meine Schwachstelle, aber ich kann mich dort nicht verbessern. Seit meiner Verletzung habe ich in langgezogenen Rechtskurven immer Probleme. Aber ich habe andere starke Bereiche, davon müssen wir profitieren.»

Insgesamt elf Hebel hat Marc Márquez an seinem Lenker verbaut. Wie kommt er damit nicht durcheinander? «Irgendwann entwickelt man eine gewisse Automatik beim Fahren. Aber sicherlich kann es vorkommen, wenn man nicht voll konzentriert ist, dass man den ein oder anderen Knopf verfehlt. Während der gesamten Runde berührst du etwas am Lenker. Man kann es leider nur mental trainieren, aber nach sieben Rennen kennt man sich ganz gut aus, sagte der Spanier und fügte mit einem Grinsen hinzu: «Allerdings entwickeln wir gerade ein neues System für die Zukunft.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.