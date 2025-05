Fabio Quartararo (Yamaha) in Silverstone auf Pole!

Im Qualifying der MotoGP in Silverstone fährt Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo auf Pole – zu dritten Mal in Folge. Erstmals in diesem Jahr startet Marc Márquez nur aus der zweiten Reihe.

Fabio Quartararo startet in Silverstone von der Pole-Position und macht damit den Pole-Position-Hattrick von dreimal Platz 1 in Folge perfekt!

Der französische Yamaha-Werkspilot sicherte sich in einem für Yamaha-Bikes starken Qualifying den ersten Startplatz – und verdrängte erstmals in diesem Jahr Ducati-Pilot Marc Márquez in die zweite Reihe.

In diesem Jahr findet der England-GP auf dem früheren Flugfeld in Silverstone deutlich früher in der Saison statt als üblich: Ende Mai statt August. Entsprechend ist es dieses Jahr deutlich kühler als sonst, am Morgen hatte es außerdem geregnet. Den Bedingungen trotze Quartararo. Gleich zu Beginn der Session waren die Yamahas dominant.

Nach den ersten schnellen Runden war Alex Rins auf seiner Yamaha mit einer 1:58,558 min kurzzeitig Schnellster, dahinter Jack Miller auf der Pramac-Yamaha. Und dann setzte auch noch Fabio Quartararo seine Werks-Yamaha ganz nach oben, gut fünf Hundertstel schneller als sein Kollege. Was für ein Quali-Auftakt für den japanischen Hersteller!

Dann stellte sich kurzzeitig wieder das in dieser Saison gewohnte Bild ein: Ducati-Dominanz mit Marc Márquez im 1:57er-Bereich und seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia direkt dahinter – ehe sich wieder Quartararo (Zweitschnellster am Freitag) dazwischenklemmte (0,281 sec hinter Márquez).

In der Schlussphase zogen dann erst Pecco Bagnaia, dann Alex Márquez an Marc Márquez vorbei. Doch dann wieder Yamaha!

Fabio Quartararo sicherte sich die Pole-Position mit einer 1:57,233 – direkt danach verunfallte sein Landsmann Johann Zarco auf der Honda, löste eine gelbe Flagge aus. Fabio Quartararo damit nicht mehr einzuholen! Der Franzose holte seine dritte Pole-Position in Serie.

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez, im Zeittraining noch Schnellster, war im FP2 kurz vorm Qualifying in der Stowe-Kurve gestürzt, löste damit die rote Flagge aus. Er sicherte sich in der Quali hinter Quartararo die zweit Startposition – die beiden tauschten also im Vergleich zum Zeittraining die Platzierungen.

Alex‘ Bruder Marc Márquez dagegen muss sich erstmals im Jahr 2025 mit der zweiten Startreihe und Platz 4 zufriedengeben.

Den Sprung vom Q1 ins Q2 geschafft hatten Honda-Pilot Luca Marini und VR46-Ducati-Mann Franco Morbidelli. Morbidelli hat ein gute Startposition besonders nötig: Weil er im Zeittraining Bezzecchi behindert hat, muss er im GP drei Plätze weiter hinten starten.

Er brachte es im Qualifying auf Rang 10, startet am Sonntag also von Platz 13.

Trackhouse-Pilot Ai Ogura konnte an keiner der beiden Qualfying-Sessions teilnehmen. Der Japaner hat die Strecke in Richtung Barcelona verlassen, um sich weiter untersuchen zu lassen. Der Verdacht: Schienbeinbruch nach seinem Trainings-Unfall am Freitagmorgen.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Qualifying 2 (24. Mai):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:57,233 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,309

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,589

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,681

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,840

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,872

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,893

8. Luca Marini (I), Honda, +0,902

9. Johann Zarco (F), Honda, +0,907

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,992

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,110

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1,224

Die weiteren Startplätze:

13. Joan Mir (E), Honda

14. Pedro Acosta (E), KTM

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha

16. Raúl Fernández (E), Aprilia

17. Enea Bastianini (I), KTM

18. Maverick Viñales (E), KTM

19. Brad Binder (ZA), KTM

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia

21. Aleix Espargaro (E), Honda

22. Somkiat Chantra (T), Honda