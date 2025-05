Silverstone, Q1: Marini und Morbidelli fahren ins Q2

Es sah aus als ob Pedro Acosta und Raul Fernandeuz die beste Pace im MotoGP-Q1 hatten, doch im Schlussport wurden die Spanier von zwei Italienern abgefangen. Luca Marini und Franco Morbidelli fuhren noch schneller.

Selten ging es so eng zu in einem Zeittraining der MotoGP. Am Freitag war Pedro Acosta mit einem Rückstand von einer halben Sekunden bereits gescheitert als Q2-Qualifikant. 17 Piloten hatten den fast sechs Kilometer langen Traditionskurs mit einem Zeitabstand mit einem Abstand von nur einer Sekunde umrundet.

Da kein KTM-Pilot das Q2-TRicket ziehen konnte, galte ein Bike aus Mattighofen als heißer Kandidaten fürs das kurze Q1. Ebenfalls gut aufgestellt, auch im FP2, Honda-Pilot Joan Mir und Tech3-Ass Maverick Vinales.

Bei schwierigen Bedingungen gingen die 12 MotoGP-Piloten in die spannende Session. Durchaus überraschend kam die erste Richtzeit von Trackhouse-Pilot Raul Fernandez. Der Spanier fuhr im ersten Anlauf schneller über die Linie als Maverick Vinales und Pedro Acosta.

In der zweiten fliegende Runden schärfte dann Youngster Acosta nach. Seine 1:58,566 min markierte die neue Bestzeit, dahinter schnappte sich Joan Mir Position 2 vor Fernandez, Morbidelli und Marini.

Aufgrund der Rundenzeit von fast zwei Minuten, blieb den Piloten in Silverstone eine Runde weniger um sich in 15 Minuten auf maximale Leistung zu trimmen.

Entsprechend hektisch die kurzen Boxenstopps für einen frischen Hinterreifen. Als die Meute fünf Minuten vor Ende des Q1 wieder auf die Piste zurückkehren, verblieben dem schnellen Dutzen zwei weitere Runde.

Den besten Fokus schaffte zunächst wieder Fernandez, der sich als Zweiter wieder ins Spiel brachte. Doch hinter dem Aprilia-Pilot wurde noch heißer gefahren. Luca Marini und Franco Morbidelli schossen aus dem Nichts an die Spitze. In der letzten Runde war dann noch Joan Mir auf Bestzeitenkurs, verpasste das Q1 dann aber um 0,023 sec. Damit zogen Teamkollege Marini und VR46-Pilot Morbidelli ins Q2 weiter.

Raul Fernandez fiel bis auf Position sechs noch hinter Mir, Acosta und Oliveira zurück.

Große Frustration bei KTM. Vinales musste seinen Prototypen mit einem Defekt abstellen und mit Acosta startet die beste RC16 nur von Position 14. Die rote Laterne ging an LCR-Pilot Chantra.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Q1 (24. Mai):

1. Luca Marini (I), Honda, 1:58,209 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,090 sec

3. Joan Mir (E), Honda, +0,113

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,327

5. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,330

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,525

7. Enea Bastianini (I), KTM, +0,949

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,905

9. Brad Binder (ZA), KTM, +1,079

10. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,241

11. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,423

12. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,821