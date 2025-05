Fernandez Schnellster in nassen Silverstone-Warm-up

Komplizierter hätten die Bedingungen kaum sein können: Auf nasser Piste und bei starkem Wind absolvierte die MotoGP ein Orientierungs-Warm-up mit Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez an der Spitze.

Der Rennsonntag im englischen Silverstone begann wie angekündigt – mit Regen. Sowohl in der Nacht als auch in der Früh würde der GP-Circuit bewässert und die Athleten verließen die Boxengasse bei berühmt-berüchtigtem englischem Wetter. Nasse Piste – teilweise blauer Himmel, kräftiger Wind: Silverstone at its best!

Damit war auch klar, dass die noch 22 aktiven MotoGP-Piloten keine Chance hatten, das nur 10-minütige Warm-up für Adaptionen einer Trockenabstimmung zu nutzen. Nicht am Start am Sonntagmorgen: Ai Ogura. Nach seiner Knieverletzung hat der Japaner das Paddock bereits verlassen. Trackhouse-Racing hofft, dass der Überraschungs-Rookie beim nächsten GP in Aragon wieder auf die Aprilia steigen kann.

Obwohl sich dank des starken Winds bereits trockene Linien gebildet hatten, enterten alle Fahrer den Kurs auf Regenreifen. Bei einer Rundenlänge von rund zwei Minuten blieb den Racern nichts anderes übrig, als vier Orientierungsrunden zu drehen und vor allem ein Gefühl für den heftigen Wind aufzubauen.

Die Bestzeit wechselte mehrfach zwischen Jack Miller und Honda-Pilot Johann Zarco. Doch am Ende war Aprilia-Privatier Raul Fernandez mit der schnellsten Zeit. Die Spitzenreiter der WM-Tabelle aus der Márquez-Familie hielten sich mit Experimenten, nicht aber mit Einsatz zurück und beendeten das Warm-up auf den Rängen 6 (Marc) und 12 (Alex). Fabio Quartararo, der den GP zum dritten Mal in Folge von Startplatz 1 in Angriff nehmen wird, landete auf Platz 13.

Das Beste an der sportlich wenig aussagekräftigen Sitzung mit Rundenzeiten rund 15 Sekunden langsameren Zeit als im Q2: Kein MotoGP-Pilot geriet außer Kontrolle – alle Athleten brachten ihre Prototypen unbeschadet in die Garagen zurück.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Warm-up (25. Mai):

1. Raúl Fernández (E), Aprilia, 2:12,973 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,112 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,301

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,374

5. Luca Marini (I), Honda, +0,647

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,721

7. Maverick Vinales (E), KTM, +1,057

8. Joan Mir (E), Honda, +1,175

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,361

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,386

11. Pedro Acosta (E), KTM, +1,429

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,540

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,506

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,594

15. Brad Binder (ZA), KTM, +3,049

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +3,133

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +3,517

18. Alex Rins (E), Yamaha, +4,029

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +4,096

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,332

21. Enea Bastianini (I), KTM, +4,749

22. Aleix Espargaro (E), Honda, +5,887