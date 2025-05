Analyse MotoGP Silverstone: Wie Aprilia siegen konnte

Beim Britischen-GP holte Marco Bezzecchi seinen ersten MotoGP-Sieg mit Aprilia. SPEEDWEEK.com erklärt, welche Faktoren dafür in Silverstone die entscheidende Rolle spielten.

Der MotoGP-Grand-Prix in Silverstone brachte viel Dramatik, Spannung und einen unerwarteten aber vielleicht doch nicht so überraschenden Sieger hervor. Marco Bezzecchi gewann in Großbritannien sein erstes Rennen mit Aprilia. Es war ein Sieg, der für den Hersteller aus Noale zum richtigen Zeitpunkt kam und neben all den Diskussionen rund um den möglichen Abgang von Weltmeister Jorge Martin wie Balsam auf die geschundene Seele war. «Bez» feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit dem Indien-GP 2023.

Honda-Pilot Johann Zarco erzielte nach seinem sensationellen Sieg in Le Mans seinen zweiten Podestplatz in Folge und Marc Marquez rettete einen dritten Platz und wertvolle Punkte für die Weltmeisterschaft ins Ziel. Die großen Verlierer des Rennens waren Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo. Während der Ducati-Werksfahrer stürzte, verhinderte beim Franzosen ein technischer Defekt an seiner Yamaha M1 den ersten Sieg seit dem Sachsenring-GP 2022.

SPEEDWEEK.com erklärt, welche fünf Faktoren im Rennen entscheidend waren:

1. Der Sturz von Morbidelli und Espargaro. Der Sturz von Honda-Testfahrer Aleix Espargaro in der ersten Runde in Kurve 16 riss Franco Morbidelli mit sich. Die Ducati des VR46-Piloten verteilte danach Öl auf der Strecke, wodurch die Rennleitung gezwungen war, die rote Flagge zu schwenken. Da noch keine drei Runden absolviert waren, wurde die Startaufstellung wieder auf die ursprüngliche Reihenfolge zurückgesetzt, was den Sturzopfern zu Beginn des Rennens – den beiden oben genannten sowie den Marquez-Brüdern – die Möglichkeit gab, ins Renngeschehen zurückzukehren. Wie Marc später sagte: «Heute hat mir jemand eine zweite Chance geschenkt.»



2. Der Sturz von Bagnaia in Runde 4. Als Pecco Bagnaia hinter seinem Teamkollegen Marc Marquez fuhr, wurde er beim Anbremsen vom Wind von der Ideallinie gedrängt. Er kehrte als Elfter ins Rennen zurück, stürzte aber kurz danach als 13., was auf sein schlechtes Gefühl für das Vorderrad zurückzuführen war. Die Krise des zweifachen MotoGP-Weltmeisters verschärft sich.



3. Die Kombination aus Wind und der Wahl des Vorderreifens. Wie die Fahrer betonten, boten unter den Wetterbedingungen beim Grand Prix weder die weiche noch die mittlere Mischung von Michelin optimale Leistung. Eine Situation, die Fahrer, selbst mit dem gleichen Motorrad, dazu veranlasste, unterschiedliche Optionen zu wählen. Andererseits führte der starke Wind, der am Sonntag in Silverstone wehte, zu einigen Kontrollverlusten über das Motorrad, wodurch Fahrer von der Ideallinie abkamen oder beängstigende Bremsprobleme auftraten.



4. Der Ausfall der Systeme zur Fahrwerkshöhenverstellung (Devices) bei Yamaha. Ein Defekt am System zur Fahrwerkshöhenverstellung bei der M1 von Fabio Quartararo verwehrte ihm den Sieg. Das hydraulisch betätigte System, welches das Heck des Motorrads hebt und senkt, verlor an Druck, als er 4,5 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Bezzecchi hatte – «El Diablo» musste aufgeben und war am Boden zerstört. Weniger betroffen war sein Teamkollege Alex Rins, der denselben technischen Defekt hatte, aber glücklicherweise erst drei Kurven vor dem Ende des Rennens, sodass er noch über die Ziellinie fahren konnte.



5. Aprilia und Silverstone – eine Erfolgsgeschichte. Auf der englischen Rennstrecke errang die Marke aus Noale im Jahr 2021 mit Aleix Espargaro ihren ersten MotoGP-Podestplatz, zwei Jahre später siegte der Spanier, 2024 erzielte er die Pole-Position. Der Grund für Aprilias gute Leistung in Silverstone liegt in der Streckencharakteristik, die wenige Kurven mit harten Bremszonen aufweist, sondern durch schnelle Richtungswechsel und hohe Kurvengeschwindigkeiten gekennzeichnet ist. Bezzecchi hat diese Eigenschaften und die Vorteile mit der RS-GP optimal genutzt.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.