Torte, Schmerzen & Rang 4! Morbidelli: «Wie im Film!»

Zu seinem 200. Grand Prix wurde VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli von seinem Team mit einer Schokotorte überrascht. Ein Blick in die Garage, wie die Feierlichkeiten zum Jubiläumsrennen des späteren GP-Vierten liefen.

Die Jubiläums-Torte gab’s schon vor dem Jubiläums-Rennen – und dann ging die wilde Fahrt für VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli erst richtig los! Der Italiener fuhr in seinem 200. Rennen spektakulär nach einem Crash auf den vierten Platz.

Für sein Renn-Jubiläum hatte sein Team einiges aufgefahren: Torte, Gruppenfoto und Feierlichkeiten! Nach dem Warm-up am Sonntagmorgen naschte Morbidelli schon die Himbeeren von der Schokoladentorte. Sein Team hatte eine Zusammenkunft in der Garage organisiert – mit feierlicher Kuchenübergabe vom hauseigenen Catering: eine Schokotorte mit Schokoraspeln, Himbeeren und Kerzen mit der Zahl 200. Wie beim Geburtstag pustete Morbidelli auch bei seinem Renngeburtstag die Kerzen aus – und wünschte sich ein gutes Rennen?

Ob nun so herbeigewünscht oder nicht: Morbidelli erwischte ein bockstarkes Jubiläumsrennen, fuhr von Platz 13 auf 4 vor und hätte sich auf der letzten Runde fast noch das Podium geschnappt. Doch er musste sich Marc Marquez geschlagen geben.

Dabei war Morbidelli unter schlechten Vorzeichen in den GP gestartet: Wegen einer Startplatzstrafe ging er nur von Rang 13 ins Rennen. Und dann verunfallte er im ersten Anlauf des Rennens sogar noch. Aber sein Glück: Weil aus seinem Motorrad Öl austrat, wurde das Rennen unterbrochen und er konnte sogar weiterfahren.

Morbidelli: «Es war ein Wochenende wie im Film, voller Höhen und Tiefen. Zum Glück gab es ein großartiges Finish, daher bin ich sehr zufrieden – auch wenn ich das Podium um nur 17 Tausendstelsekunden verpasst habe.»

Sein Jubiläums-Rennwochenende hatte einiges zu bieten: «Ich konnte wieder aufholen und mir einige schöne Duelle liefern. Wir sind alle sehr glücklich, denn nach dem schweren Sturz zu Beginn hatte ich Schmerzen. Aber dann sah ich die rote Flagge und habe versucht, das Motorrad an die Box zu bringen. Dann konnten wir alles einstellen und uns für den zweiten Start neuformieren, was überhaupt nicht einfach war. Was für eine Geschichte! Was für ein Rennen! Und was für ein Team! Ich möchte allen für die harte Arbeit während des gesamten Wochenendes danken, besonders heute.»

Vor dem Rennen die Jubiläumsfeier – und nach dem Rennen dann der Jubel über Platz 4! Damit baut er auch Platz 4 in der WM-Wertung aus.

Von seinen 200 Rennen fuhr Morbidelli übrigens 129 in der MotoGP. Die Bilanz nach 200 serienübergreifenden Rennen: ein WM-Titel (Moto2), elf Siege, 29 Podien und acht Pole-Positions.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.