Franco Morbidelli: Abrechnung mit Aleix Espargaro

VR46-Ducati-Ass Franco Morbidelli ließ sich nach dem MotoGP-Grand-Prix in Silverstone über Honda-Testfahrer Aleix Espargaro aus, der ihn nach dem ersten Rennstart vom Motorrad gekegelt hatte.

Für Franco Morbidelli (VR46) endete das MotoGP-Wochenende in Silverstone mit einer sehr starken Performance, die den Routinier auf seiner Ducati nur haarscharf am Podium vorbeischrammen ließ. Der Italiener verlor auf der GP24 erst auf den letzten Metern das spannende Duell gegen WM-Leader Marc Marquez um weniger als zwei Hundertstelsekunden. Zuvor – nach dem ersten Start – war «Morbido» von Honda-Testfahrer Aleix Espargaro in der engen Vale-Schikane in der ersten Runde unsanft vom Bike geholt worden.

Morbidellis Leck geschlagenes Motorrad, das auf der Piste liegen blieb, war dann auch Auslöser für den Neustart. Beim Gang aus dem Kiesbett hatte Morbidelli dem Spanier bitterböse Blicke zugeworfen. Zu Aleix fielen Morbidelli nach dem Renntag einige alte Geschichten ein. «Das ist nicht das erste Mal. Es ist genauso, wie er es schon in Misano 2 im Jahr 2020 getan hat. Um mich nicht vorbeizulassen, öffnete er die Bremse und verlor dann die Kontrolle über das Vorderrad», erinnerte er sich.

«Ich kenne die Art und Weise, wie er sich verhält, wenn ich irgendwo in seiner Nähe bin», ätze der Rossi-Schützling weiter gegen Espargaro. «Man kann nicht mir allen Jungs gut auskommen. Ich habe kein Problem mit ihm, aber scheinbar er eines mit mir. Ich kann das auf der Strecke erkennen. Ich habe mich bei Espargaro aufgrund seines Verhaltens in all den Jahren eigentlich nie wie ein normaler Gegner gefühlt. Er hat mir gegenüber immer irgendein Extra-Ding ausgepackt. Ich weiß eigentlich nicht warum. Aber ich lasse es sein, mache weiter und nehme für mich jetzt nur die positiven Dinge aus Silverstone mit – und das waren viele.»

Morbidelli rangiert nach dem Silverstone-Wochenende in der WM-Tabelle weiterhin auf Position 4. Nach sieben MotoGP-Events hat er 98 Punkte weniger auf seinem Konto als der Führende Marc Marquez.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.