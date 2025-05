Wie die Dorna die MotoGP-TV-Produktion aufpeppt

Enrique Serra, Live Coverage Director der Dorna, erklärte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, welche Vorreiter-Rolle die MotoGP in Sachen TV-Übertragung im Sportbereich innehat.

Die MotoGP hat sich aus einer Vielzahl von Gründen einen Ruf für erstklassige TV-Berichterstattung erarbeitet. Dorna Sports schickt zu den 22 Grands Prix ein Team von fast 200 Leuten rund um die Welt, um die Rennen mit fast 30 Kameras an der Strecke und mehr als 150 Eingangskanälen zu übertragen; von konventionellen RF-Ansichten in der Boxengasse und im Fahrerlager bis hin zu Onboard-Ansichten, Drohnen, Helikoptern, Grafiken, GPS-Daten und mehr.

In der letzten halben Dekade hat die Dorna Schulter- und Rückenkameras, sowie austauschbare Onboard-Kameras eingeführt und die Möglichkeiten von Drohnen genutzt. Der MotoGP-Promoter hat versucht, eine Helmkamera zu entwickeln und ist dabei, ein Funksystem zu verfeinern, das in die Helme der Fahrer eingebaut wird. Etwas weiter zurück liegt, als die in Barcelona ansässige TV-Produktionsabteilung des Unternehmens 4K-Kameras mit hoher Bildrate einführte, die die Dynamik des Sports sichtbar machen.

«Ich denke, dass wir ab 2017 auf Super-Slow-Motion umgestiegen sind. Das hat uns eine neue Perspektive auf das Motorrad und den Fahrer gegeben, die wir so noch nicht gesehen haben», sagte Dorna-Live-Direktor Enrique Serra im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler in Le Mans beim Frankreich-GP.

Die offensichtlichste Ergänzung war in letzter Zeit die Drohnentechnologie, um die Geschwindigkeit und die Linien der Fahrer in Streckenabschnitten zu zeigen – sei es die letzte Schleife in Le Mans, die lange Kurve 2 bis 3 im MotorLand Aragon oder die Jorge-Lorenzo-Kurve auf dem Circuito de Jerez. «Für mich ist das die größte Veränderung, die wir in den letzten drei Jahren vorgenommen haben», erklärte Serra, der seit fast zwei Jahrzehnten hauptberuflich für den spanischen Promoter und seit fünf Jahren als Live-Direktor tätig ist. «Es ist ein Effekt, den wir in der Vergangenheit mit einer Wiege-Kamera zu erreichen versuchten, aber jetzt können wir uns viel mehr und schneller bewegen.»

Drohnen verfolgen die Fahrer und das Geschehen rund um die Strecke bereits in Serien wie MXGP und AMA Supercross, aber diese Nähe ist für die MotoGP und andere Asphaltstrecken-Disziplinen derzeit nicht erlaubt. «Wir müssen uns über die Sicherheit im Klaren sein», verriet Serra. «Wir hatten bereits einige Abstürze, und wir hatten Glück! Die Drohnentechnologie wird immer besser und sie werden schneller und schneller. Red Bull hat eine – die wir in Le Mans testeten – und sie hat eine Geschwindigkeit von 300 km/h, so dass wir in Zukunft, so hoffe ich, ein MotoGP-Bike verfolgen können. Das wird eine neue Perspektive sein – wie in einem Videospiel. Mit den derzeitigen Vorschriften ist das nicht möglich, weder für die Fahrer noch für die Zuschauer, weil man sich in einem öffentlichen Bereich befindet. Meiner Meinung nach ist das die Zukunft des Fernsehens und der Berichterstattung, und das ist eine unserer großen Stärken. Ich denke, zusammen mit der Formel 1 sind wir eine der Referenzen für den Motorsport.»

Es ist seltsam, dass Drohnen keinen größeren Anwendungsbereich haben können, während Hubschrauber seit Jahren für die Motorsport-Berichterstattung eingesetzt werden. Laut Serra wird der Hubschrauber auch dann noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Drohnen-Hardware ein fortgeschrittenes Niveau erreicht hat. «Es ist eine erstklassige Perspektive und ich sage immer: 'Ja, wir brauchen ihn'. Der Hubschrauber ist eine wichtige Ebene. Die Drohne schwebt in 20 bis 30 Metern Höhe, aber der Hubschrauber ist etwa 500 Meter hoch und hat eine viel breitere Perspektive und ein größeres Objektiv. Wir können so den Führenden und die nachfolgenden Fahrer auf einmal zeigen. Es ist auch eine ‘Sicherheits'-Aufnahme, denn wenn man die Kämpfe um Platz 3, 4 oder 5 zeigt und der Führende klar ist, kann man die Geschichte und die Rennsituation schnell wiederherstellen. Wir setzen den Hubschrauber bei jedem Grand Prix ein, aber bei den ersten Rennen hatten wir ein Problem mit der Kamera, so dass wir diese nicht einsetzen konnten.»

Alex Rins war der erste, der die Schulterkamera beim Großen Preis von Portugal 2021 trug. Seitdem hat sie an Bord bei Fabio Quartararo und Pecco Bagnaia fantastische Einblicke auf schnellen Strecken wie Mugello geboten. Die Schulterkamera, wie auch die nach hinten gerichtete Kamera, verwandelte den Fahrer in einen autonomen «Kameramann» und bot eine weitere Möglichkeit, die Kombination aus Motorrad und Fahrer zu nutzen. In letzter Zeit ist die Schulterkamera jedoch aus den Live-TV-Übertragungen der Dorna verschwunden. «Das liegt daran, dass wir an der Audio-Ausrüstung arbeiten und in der Lederkombi des Fahrers Platz brauchen, um die Elektronik unterzubringen. Wir sind damit in der Testphase.»

Serra gibt offen zu, dass es eine gewisse Skepsis gegenüber dem Funk-System gibt, das von Dorna-Mitarbeitern und MotoGP-Fahrern bei offiziellen Tests ausprobiert wurde. Angeblich wird es sich zunächst um einen einseitigen Kommunikationskanal handeln, der in erster Linie der Sicherheit dient, um die Fahrer schnell vor Gefahren zu warnen. Es ist eine Alternative zu den Meldungen auf dem Dashboard oder den Flaggensignalen, die beide leicht übersehen werden können. Natürlich kann der Funkausgang auch in das Live-Fernsehen eingespeist werden, aber die Systeme müssen sicher, homologiert und unauffällig sein. Dies stellt ein größeres Hindernis dar als die starren Positionen eines F1-Autos samt Fahrer, die seit langem Teil der Übertragung sind. «Es ist ein großes Thema», räumte er ein, wenn es um den Unterhaltungswert geht. «Es ist eher eine inhaltliche als eine visuelle Angelegenheit. In der Formel 1 kann man die Wirkung dieser Bilder sehen. Wir haben viele Tests gemacht und die Fahrer fühlen sich immer noch nicht wohl damit.»

«Ich kann es verstehen, denn ich habe das System auch auf der Rennstrecke ausprobiert», fuhr er fort. «Wenn du dich in die Kurve hineinlehnst, ist es seltsam, jemandem oder etwas anderem zuzuhören, während man sich konzentriert.»

Die Konzentration auf den Rennverlauf ist für die Zuschauer dank der Informationsfülle der Grafiken und der Bild-im-Bild-Bereitstellung einfacher geworden. Die Nutzung und Weitergabe der Daten für Positionen, Fahreridentifikation, Zeitmessung und Lücken ist eine weitere Möglichkeit, mit der die Dorna diesen Aspekt der Live-Übertragung verfeinert hat. «Es ist jetzt ein belebter Bildschirm», grinste Serra. «In den letzten zwei Jahren haben wir das Bild-im-Bild hinzugefügt und ich denke, dass all die Informationen gut für die Zuschauer sind, aber ich denke, wir sind wahrscheinlich am Limit. Die Dorna und die MotoGP sind auf diese Weise zu einer Referenz geworden; wir haben viele Aktualisierungen und Änderungen vorgenommen, um sie klarer und mit der richtigen Ästhetik zu gestalten. Die Formel 1 ist uns viele Male gefolgt. Wir mussten zum Beispiel diesen Winter drei Monate lang hart arbeiten, um das neue Logo und die Corporate Identity der MotoGP zu integrieren. Wir sind immer noch dabei, neue Grafiken anzubringen. Der Katalog ist noch nicht vollständig. Er ist Teil des Dorna-Stempels, und wir erforschen auch neue und bessere Bewegungsabläufe mit den Daten. Die Formel 1 macht das jetzt auch. Es ist beeindruckend und wir untersuchen es.»

Investitionen und Experimente, aber die Dorna steckt auch einen großen Teil ihres Budgets in die Mitarbeiter, die dabei helfen, eine normalerweise gut informierte und hocheffiziente Übertragung zu gestalten und zu kuratieren. Das Signal und der Zugang werden von mehreren großen Sendern wie TNT, Sky Italia, ServusTV und anderen gekauft und sind eine wichtige Einnahmequelle für den Sport. Daher hat die Dorna eine proaktive Anti-Piraterie-Haltung und strenge Richtlinien für das Teilen von Inhalten in den sozialen Medien.

«Es geht um die Erfahrung», sagte Serra über den hohen Standard. «Es gibt hier viele Leute, die schon lange in der MotoGP arbeiten. Viele Jahre, in denen sie den Job machen, die Rennen kennen und diese Situationen miterlebt haben. Voller Respekt vor den Leuten, die vielleicht beim Tennis arbeiten oder über die UEFA Champions League berichten, aber sie würden hier ankommen und dann Zeit brauchen, um herauszufinden, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ohne die technische Crew kann man nichts machen; sie ist der Schlüssel. Auch das Engagement der Dorna, die Qualität immer weiter zu verbessern: neue Kameras, neue Ideen, neue Technologien und der Versuch, immer neue Hardware und Wege zu finden, wie wir einen Unterschied machen können.»