MotoGP-Test Aragon: Vinales fährt Streckenrekord

Maverick Vinales (KTM) war beim MotoGP-Test am Montag der Schnellste in Aragon. Auf Platz 2 und 3 folgten Marco Bezzecchi und Marc Marquez. Manuel Gonzalez beendete den Test auf Platz 21 mit 2,138 sec Rückstand.

Nach dem Rennwochenende in Aragon fand am Montag der eintägige MotoGP-Test statt. Außer den verletzten Piloten Ai Ogura (Aprilia) und Luca Marini (Honda) waren alle Stammfahrer am Start. Dazu kam für KTM Testfahrer Pol Espargaro und Aprilia-Tester Lorenzo Savadori, der derzeit ohnehin den verletzten Weltmeister Jorge Martin auch an den Rennwochenenden vertritt. Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez vom deutschen Intact-GP-Team erhielt von Trackhouse-Aprilia die Chance, um das erste Mal mit einem MotoGP-Bike zu fahren.

In der ersten Session am Vormittag, die von 10 bis 13 Uhr stattgefunden hatte, war Aragon-Dominator Marc Marquez mit 1:45,749 min der Schnellste. Mit über drei Zehntelsekunden Rückstand folgten Maverick Vinales (KTM Tech3) und Franco Morbidelli (VR46 Ducati) auf den Rängen 2 und 3. Moto2-Pilot Manuel Gonzalez lag mit 2,851 sec Rückstand an der letzten Stelle.

Am Nachmittag testeten die Fahrer fleißig weiter. Mit 30 Grad Celsius war es heiß. Nach zwei Stunden führte erneut Marc Marquez die Zeitenliste (1:45,860 min) an. Mit 0,098 sec Rückstand folgte zu diesem Zeitpunkt Rookie Fermin Aldeguer auf Rang 2. Auf dem dritten Platz lag KTM-Werksfahrer Pedro Acosta.

Die Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Marc Marquez testeten an der GP25 ein neues Aerodynamik-Paket.

Die Top-5 eine Stunde vor dem Ende der Session: Marc Marquez (1:45,826 min), Aldeguer, Vinales, Acosta und Morbidelli.

Fabio Quartararo war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 6 zu finden. Die Yamaha-Piloten testeten unter anderem einen neuen Motor (nicht den V4) und einige Updates an der Verkleidung.

Manuel Gonzalez lag zwar immer noch an der letzten Stelle, der 22-Jährige hatte seinen Rückstand jedoch auf 2,275 sec reduziert. Er hatte Spaß und kam mit der RS-GP immer besser zurecht.

Rund 40 Minuten vor dem Ende der Session stürzte Franco Morbidelli in Kurve 10 gestürzt – er blieb unverletzt. Zu diesem Zeitpunkt waren fast alle Piloten in der Box und es herrschte auf der Strecke wenig Betrieb.

15 Minuten vor Schluss fuhr Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi mit 1:45,700 min einen Streckenrekord – er war damit um 0,004 sec schneller als Marc Marquez, der am Rennwochenende im Qualifying eine 1:45,704 min fuhr. Da jedoch Streckenrekorde nur an Rennwochenenden zählen, bleibt die Zeit von Marquez als Bestmarke bestehen.

In allerletzter Minute warf KTM-Pilot Maverick Vinales nochmal alles rein und fuhr mit 1:45,694 min um 0,006 sec schneller als Bezzecchi. Vinales war den ganzen Tag bei den Schnellsten dabei.

An die Fabelzeit von Vinales kam niemand mehr heran. Auf den Rängen 2 und 3 landeten Marco Bezzecchi und Marc Marquez.

Moto2-Ass Manuel Gonzalez hatte sichtlich Spaß – er nutzte den Tag auf dem MotoGP-Bike perfekt aus und drehte vor allem am Nachmittag viele Runden. Er war schneller als Honda-Pilot Somkiat Chantra, auf die Bestzeit von Vinales fehlten im 2,138 sec.

Ergebnisse MotoGP-Test Aragon (9. Juni):

1. Maverick Viñales (E), KTM, 1:45,694 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,006 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,055

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,264

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,335

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,402

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,519

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,579

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,697

10. Joan Mir (E), Honda, +0,725

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,818

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,903

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,951

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,967

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,986

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,317

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,323

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,672

19. Pol Espargaro (E), KTM, +1,873

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,086

21. Manuel Gonzalez (E), Aprilia, +2,138

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,259