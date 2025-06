Neues Ducati-Aero-Paket: Das Urteil von Marc Marquez

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) konzentrierte sich während des eintägigen Tests am Montag im MotorLand Aragon auf die Eruierung der Vor- und Nachteile eines neuen Aerodynamik-Pakets.

Mit den Siegen im Sprint und Grand Prix holte Marc Marquez in Aragon maximale 37 Punkte und baute seine WM-Führung gegenüber Bruder Alex auf 32 Zähler aus.



Ruhig angehen ließ es der achtfache Champion am Montag deswegen nicht, die MotoGP-Assen waren im MotorLand einen weiteren Tag für Tests auf der Piste. Mit 1:45,749 min ging Marc Marquez als Schnellster in die kurze Mittagspause. Diese Zeit war bereits auf sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: Der Streckenrekord, den «MM93» am vergangenen Wochenende im Qualifying aufstellte, steht bei 1:45,704 min.

Bei heißeren Bedingungen am Nachmittag konnte der Ducati-Star diese Zeit nicht verbessern und wurde zum Ende hin von Maverick Vinales (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia) um eine Winzigkeit überrumpelt – Rang 3 in der kombinierten Zeitenliste beider Sessions. Vinales fuhr mit der RC16 erstaunliche 1:45,694 min. Weil Rekorde nur während eines Rennwochenendes aufgestellt werden können, ist das eine inoffizielle Bestmarke.

Marc war mit einem Aero-Update unterwegs, jeder Hersteller ohne Zugeständnisse (wie Ducati) darf pro Fahrer während der Saison ein solches bringen. «Den Großteil des Tages haben wir uns darauf konzentriert», erklärte der Spanier. «Unser nächster Test ist in Misano, das wäre aber zu spät, um ein neues Aero-Paket homologieren zu lassen. Ich fuhr meine schnellste Rundenzeit mit diesem Paket. Es hat einiges Positives, unser Standardpaket ist aber sehr nahe dran. Wir fuhren mit verschiedenen Kombinationen einzelner Elemente und müssen nun schauen, welche am besten zusammenpassen.»



Der WM-Leader legte viel Wert darauf allein zu fahren, denn im Windschatten ändert sich laut dem 32-Jährigen «alles und komplett. Dann hast du weniger Anpressdruck.»

Ergebnisse MotoGP-Test Aragon (9. Juni):

1. Maverick Viñales (E), KTM, 1:45,694 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,006 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,055

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,264

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,335

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,402

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,519

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,579

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,697

10. Joan Mir (E), Honda, +0,725

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,818

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,903

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,951

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,967

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,986

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,317

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,323

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,672

19. Pol Espargaro (E), KTM, +1,873

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,086

21. Manuel Gonzalez (E), Aprilia, +2,138

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,259