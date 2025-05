Ducatis Dominanz wackelt – Dall’Igna sendet Warnung

Nach einem chaotischen MotoGP-Rennen in Silverstone zeigte sich Ducati-Corse-Chef Luigi Dall’Igna selbstkritisch: Die Ducati-Piloten hatten zu kämpfen, die Gegner rückten näher. Ist Ducatis Vormachtstellung in Gefahr?

Nach einer langen Phase der Dominanz muss Ducati in der MotoGP derzeit gegen Widerstände kämpfen – sportlich wie technisch. Beim chaotischen Silverstone-GP wurde das zuletzt deutlich sichtbar. Ducati-Corse-Generalmanager Luigi Dall’Igna fand in seinem aktuellen Blog ungewohnt offene Worte.

Die Rahmenbedingungen des Rennens waren außergewöhnlich: Starke Windböen, Zwischenfälle, technische Probleme und eine rote Flagge sorgten für ständige Positionswechsel – und letztlich auch für ein sportliches Durchatmen bei Ducati. Denn während Marc Marquez mit viel Kampfgeist auf Rang drei vorfahren konnte, erlebte Weltmeister Francesco Bagnaia ein weiteres enttäuschendes Rennen.

«Für uns war es ein eher komplizierter Sonntag – ungewohnt, sicher nicht brillant, mit einer eher unscheinbaren Vorstellung», so Dall’Igna. Besonders Bagnaias Situation bereitet dem Ducati-Chef Sorgen. Der amtierende Champion blieb nach starkem Start erneut punktlos.

«Ein weiterer negativer Sonntag, auch wenn er mit Pech verbunden war», räumte Dall’Igna ein. Eine Entschuldigung sei das aber nicht: «Es gibt keine Rechtfertigungen – jeder muss seinen Teil beitragen und sich voll verantwortlich fühlen.»

Die Ansage ist klar: Ducati muss sich intern neu sortieren, die Fehler analysieren und das Momentum der Gegner ernst nehmen. «Wir haben eine ganze Reihe von Daten, Dynamiken und Situationen, die wir eingehend analysieren müssen», so Dall’Igna. Auch wenn er betont, dass dies keine bloße Floskel sei, klingen seine Worte wie ein Weckruf an das gesamte Team.

Denn eins steht fest: Hersteller wie Yamaha, Aprilia oder sogar Honda sind zurück im Rennen – und fordern die Roten heraus. «Es kann nur positiv für uns sein, dass wir wieder kämpfen müssen – gegen Gegner, die erneut stark und verdient wettbewerbsfähig sind.»

Marc Marquez rettete am Sonntag immerhin die Serie von Ducati-Podestplätzen. Doch ohne den Ausfall von Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo wäre Marquez’ dritter Platz nicht zustande gekommen. Dall’Igna zeigte sich dennoch zufrieden mit seiner aktuellen Nummer 1: «Es war eine bemerkenswerte Aufholjagd.»

Silverstone war das zweite MotoGP-Rennen in Folge, bei dem ein anderer Hersteller gewinnen konnte. Nachdem Ducatis Siegesserie in Le Mans von Honda-Pilot Johann Zarco beendet wurde, triumphierte in Silverstone Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi. Zarco und Bezzecchi blicken jeweils auf ein erfolgreiches Kapitel mit Ducati zurück.

Wirklich alarmierend ist die Situation für Ducati allerdings noch nicht. In der Fahrerwertung liegen mit Marc Marquez, Alex Marquez, Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli vier Ducati-Piloten vorn. In der Konstrukteurswertung hat Ducati klar die Nase vorn. Die Italiener führen aktuell mit 245 Punkten. Honda ist mit 110 Zählern der erste Verfolger.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.