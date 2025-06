Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Aragon

Kommendes Wochenende gastiert die MotoGP-WM im MotorLand Aragon. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen auf der spektakulären Strecke gibt es hier im Überblick. Auch die Red Bull Rookies sind wieder am Start.

Aragon ist mit dem 5,077 km langen Rundkurs, der zehn Links- und sieben Rechtskurven aufweist, seit 2010 Bestandteil des WM-Kalenders, nur im Jahr 2023 fanden dort keine Rennen statt. Die Strecke wird von den Piloten wegen des abwechslungsreichen Layouts sehr geschätzt.

Der erfolgreichste MotoGP-Pilot im MotorLand Aragon ist Marc Marquez. Der achtfache Weltmeister gewann dort 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2024. Im letzten Jahr konnte er in Aragon nach 1043 Tagen wieder einen Grand Prix gewinnen. Auch im Sprintrennen siegte der 32-Jährige.

Marc Marquez reist mit 24 Punkten Vorsprung auf Bruder Alex nach Aragon. Auf Teamkollege Pecco Bagnaia hat er bereits 72 Zähler Vorsprung. Silverstone-Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) liegt in der WM-Tabelle mit 69 Punkten auf Rang 7.

Im MotorLand Aragon werden zahlreiche Fahrer in vier Motorrad-WM-Klassen – Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3, Moto2 und MotoGP – um Siege kämpfen. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 23 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2025 (MESZ):

Freitag, 6. Juni:

09:00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 7. Juni:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

16.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 8. Juni:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)