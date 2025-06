Visite: Update zur Krankenakte von Jorge Martin

Von Misano ging es für den verletzten MotoGP-Champion Jorge Martin zur Arztvisite nach Barcelona. Nach der Kontrolle steht fest, dass der Spanier mindestens einen weiteren Monat oder drei GP-Events auslassen wird.

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin ließ keine Zweifel an seiner Vereinbarung mit Aprilia Racing aufkommen. Während des zweitägigen All-Stars-Markenevents seines Arbeitgebers gab der Spanier den Profi. Während es wie vermutet keine Neuigkeiten zu weiterhin kuriosen Beziehungen des 2024er-Champions und Aprilia gab, stand Martin auf der Rennstrecke von Misano in erster Instanz der Aprilia-Fangemeinde zur Verfügung.

Nach der großen Party, die dank des noch frischen Triumphes des Riminesen Marco Bezzecchi ganz im Sinne der Rennsport-Tifosi verlief, reiste Jorge Martin zu einer großen Visite zurück nach Spanien. In Barcelona kümmerten sich mit Dr. Xavier Mir und MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte gleich zwei Spezialisten um den 27-jährigen Madrilenen.

Nach einem Rundumcheck des Weltmeisters diktierten die Doktoren folgenden Befund in die Martin-Krankenakte: «Im Brustkorb sind die Rippenbrüche in ihrer physiologischen Entwicklung fortgeschritten. Klinische Untersuchung, Tomographie des Brustkorbs und des Handgelenks. Der klinische Befund ist positiv, da die distale Radiusfraktur konsolidiert ist. Die Frakturlinie des Kahnbeins ist noch sichtbar, weitere intensive elektromagnetische Therapien müssen erwogen werden. In einem Monat wird eine erneute ärztliche Kontrolle durchgeführt.»

Die Untersuchungen in Barcelona bestätigen somit einen grundsätzlich positiven Verlauf der Verletzungskette. Lediglich der Bruch des als langwierig bekannten Kahnbeins zögert den Heilungsprozess weiter hinaus. Sicher ist auch: Sowohl Jorge Martin als auch Aprilia haben jegliches Interesse an einer schnellstmöglichen Rückkehr des Weltmeisters aufgegeben.

Erst wenn es keinerlei Zweifel mehr an einer Genesung zu 100 Prozent gibt, wird sich Jorge Martin seiner Aprilia RS-GP wieder in einem Lederkombi annähern. Aus sportlich Sicht ist die Zusammenarbeit längst abgehakt.

Die Aussage «Wiedervorstellung in einem Monat» unterstreicht das. Sicher ist damit: Jorge Martin wird mit Aragon, Mugello und Assen drei weitere MotoGP-Events auslassen. Frühestmöglich wäre eine Rückkehr des «Martinators» somit beim Sachsenring-GP (11.–13. Juli).

Aprilia Racing wird damit am kommenden Wochenende erneut in der Kombination Bezzecchi/Savadori auf die Strecke gehen. Noch unklar ist, ob Ai Ogura in der Lage sein wird, die Trackhouse-Aprilia zum Einsatz zu bringen. Der Japaner wird ebenfalls noch diese Woche bei Dr. Mir zur Begutachtung einfinden.