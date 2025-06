Johann Zarco (6.): «Marc zeigt uns, wie man es macht»

Nach einem unauffälligen Auftritt im FP1 meldet sich LCR-Honda-Ass Johann Zarco im MotoGP-Zeittraining mit einer Spitzenzeit zurück. Bemerkenswert: Markenkollege Joan Mir war noch schneller in Aragon.

Auch im hitzigen Spanien ließ die gute Laune von Johann Zarco nicht nach. Auf der komplett eigenständigen Rennstrecke im Nordosten Spaniens arbeitet sich der Franzose Schritt für Schritt wieder in Richtung Spitze. Interessant: Auch nach Platz 12 im FP1 berichtete Zarco von einer fabelhaften Fahrt. «Ich habe die Session am Morgen sehr genossen, denn ich konnte mit dem Bike spielen wie ich wollte. Dadurch war ich in der Lage zu lernen und zu verstehen wie es sich anfühlt.» Zarco grinsend: «Die schnellen Runden haben wir uns dann für später aufgehoben.»

Bemerkenswert ist auch dass im Motorland auch Honda-Kollege Joan Mir aufgeschlossen hat. In beiden Sessions war der offizielle Werksfahrer schneller als Zarco. «Joan hatte zuletzt oft Probleme mit dem Grip am Hinterrad. Hier ist die Situation mit der Haftung aber eine ganz andere. In Aragon operierst du am Limit recht gleichmäßig am Hinter- und Vorderrad. Abgesehen davon – Marc zeigt uns, wie es geht.»

Gleichzeitig schränkte Zarco ein: «Was ich für mich allerdings am ersten Tag noch nicht herausgefunden habe – wie lang ich auf diesem Niveau fahren kann. Dafür haben die Runden nicht gereicht.»

Cool kommentierte der Racer aus Cannes den Einzug ins «Ich kenne mein Bike jetzt sehr gut. Ich habe dann den passenden Reifen aufgezogen und eine schnelle Runde hat gereicht.»

Obwohl wieder sehr zufrieden, verheimlichte Zarco eine gewisse Unsicherheit: «In den Nachmittag bin ich mit einer gewissen Nervosität gestartet. Denn die Bedingungen waren zu Beginn weniger gut für uns – und es geht eigentlich nur darum zu verstehen, warum die Strecke weniger gut zu uns war. Wir waren ein wenig planlos. Wenn wir diese Situation für den Samstag besser verstehen – dann weiß ich was zu tun ist und mein Motorrad wird mitspielen.»

Das zweite Qualifying verspricht Hochspannung am Samstagmorgen. Dann treten erstmals zwei Honda-Piloten gegen drei KTM- und fünf Ducati-Athleten an. Für Johann Zarco dennoch keine neue Situation. In Argentinien brauste die Startnummer 5 zweimal aus Reihe 1 los.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161