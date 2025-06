Alex Marquez über Marc: «Er kann mit uns spielen»

Alex Marquez (Ducati) beendete das MotoGP-Zeittraining in Aragon auf Rang 2. Auf Marc Marquez fehlten im zwei Zehntelsekunden. Der Gresini-Pilot weiß genau, wo sein Bruder den Unterschied macht.

Alex Marquez (Gresini Ducati) reiste mit 24 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung auf Bruder Marc nach Aragon. Auf der spanischen Strecke, auf der sich der achtfache Weltmeister besonders zu Hause fühlt, wird es für Alex schwierig, Punkte in der WM-Tabelle gut zu machen. Einen Vorgeschmack auf die Dominanz des Ducati-Werksfahrers hatte es bereits am Freitag im FP1 und im Zeittraining gegeben.

Im Zeittraining, das über den direkten Einzug ins Q2 entscheidet, war Alex Marquez als Zweiter wieder einmal der erste Verfolger. «Die letzte Zeitenjagd hat er ausgelassen, denn er hatte genug Vorsprung. Ich denke, das ist die Realität. Wir sahen es bereits am Morgen», schmunzelte AM73 und sprach damit das FP1 an, in dem MM93 eine Sekunde schneller war als der Rest. «Das Ziel für Samstag ist es, näher an Marc dran und schneller als die anderen zu sein. Das Zeittraining am Nachmittag war nicht wirklich dazu geeignet, um Dinge zu verstehen, es passierte auch etwas Seltsames mit dem Bike – wir versuchten, dieses Problem zu lösen. Wir haben dann quasi einen Neustart gemacht und alles zusammenbekommen. Als wir den weichen Hinterreifen aufgezogen haben, lief alles wieder normal. Es war aber kein wirklich guter Freitag, denn das wäre er, wenn wir Erster gewesen wären – aber es war positiv.»

2024 erzielte der Gresini-Pilot in Aragon im Sprint Rang 4, im Grand Prix fiel er aus. In diesem Jahr hat er mit der GP24 eine bessere Waffe zur Verfügung. «Die GP24 ist in allen Bereichen ein wenig besser, vor allem auf den Geraden. In diesem Jahr können wir in diesen Abschnitten Zeit gewinnen und einen Abstand herausfahren. Man hat mit diesem Bike überall mehr Vertrauen», bestätigte er.

Der Abstand zu Marc betrug im Zeittraining zwei Zehntelsekunden – Alex ist nicht so weit weg, wenn es um die Zeitenjagd geht. Aber wie gelingt es ihm, in den Rennen näher am 32-Jährigen dran zu sein? «Er hat dieses Extra und kann mit uns spielen, das ist aber keine neue Situation. Auch in Austin oder Le Mans hatte er eine bessere Renn-Pace. In einigen Kurven ist er dazu in der Lage, einen Unterschied zu machen, aber er geht auch jedes Mal ein großes Risiko ein.»

Was sind für ihn die schwierigsten Streckenabschnitte in Aragon? «Es sind zwei Abschnitte – die Kurven acht, neun und zehn, wo es schwer ist, die richtige Linie zu finden. Die Kurven 12, 13, 14 und 15 schauen zwar einfach aus, aber wenn du dort weniger Meter fährst und präzise bist, dann kannst du dort zwei Zehntelsekunden herausholen.»

Macht dort Marc den Unterschied? «Ja, speziell in Kurve 10 – dort macht er weniger Meter als wir, er nimmt mehr Speed mit und er hat kein durchdrehendes Hinterrad. Wie er das macht, weiß ich immer noch nicht.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161