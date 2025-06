Bezzecchi im Überhol-Modus: «Einsatz zahlt sich aus»

Aus der letzten Startreihe kämpfte sich Marco Bezzecchi wie schon im Sprint auch im MotoGP-Rennen in Aragon weit nach vorne. Der Aprilia-Pilot zeigte eine starke zweite Rennhälfte. Erst auf Platz 8 war die Reise zu Ende.

Marco Bezzecchi erlebte in Aragon ein durchwachsenes Wochenende. Wie bereits im Sprint wurde der Aprilia-Pilot im Rennen Achter. Das Ergebnis allein erzählt jedoch nicht die ganze Geschichte eines Wochenendes, das durch einen Sturz im Q1 und eine damit verbundene schlechte Startposition maßgeblich beeinflusst wurde.

Nachdem Bezzecchi im Q1 gestürzt war, musste er sich im Rennen von weit hinten durch das Feld kämpfen. «Ich habe mein Bestes gegeben», resümierte er später. Tatsächlich machte er in der ersten Runde gleich vier Plätze gut und lag auf Rang 16. Doch danach wurde es zäh. Das lag laut ihm unter anderem daran, dass er mit vollem Tank nicht so attackieren konnte, wie er wollte. Zwar profitierte er im weiteren Rennverlauf von einigen Stürzen anderer Piloten, ein leichtes Vorankommen war es aber nicht.

In der zweiten Rennhälfte zeigte der Italiener eine starke Pace. Seine Rundenzeiten hätten ihn potenziell auf Podiumskurs gebracht, wäre er nur weiter vorne gestartet. «Mit dieser Pace hätten wir mehr erreichen können. Ich bin nicht komplett glücklich.»

Die Tendenz ist für ihn klar: Die Aprilia wird immer besser. «Das Motorrad verbessert sich. Wir leiden noch in einigen Bereichen, aber ich kann mich nicht zu sehr beschweren», erklärte er und fügt hinzu: «Das ganze Team arbeitet hart. Ihr Einsatz zahlt sich aus.»

Mit Blick auf die Zukunft steht am Montag ein wichtiger Test in Aragon an. «Wir ruhen uns ein wenig aus, und arbeiten beim Test weiter.» Auf die Nachfrage, in welchen Bereichen man sich verbessern wolle, lautete seine Antwort: «Überall.»

Mit dem Sieg in Silverstone im Rücken und den beiden achten Plätzen aus Aragon scheint «Bezz» immer besser mit der Aprilia zurechtzukommen. In der WM-Tabelle liegt er mit 79 Punkten auf dem siebten Platz. In zwei Wochen findet das nächste Rennwochenende in Mugello statt.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni)

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.