Alex Marquez: Marc ist mein Rivale um den WM-Titel

Im MotorLand Aragon brillierte Alex Marquez durchgängig mit zweiten Plätzen. Trotz gemeinsamer Feierlaune sieht er in Marc allerdings nicht nur den Bruder, sondern auch den Rivalen um den WM-Titel.

Im 23 Runden langen Rennen mit einer Gesamtdistanz von 170,1 km war für Alex Marquez Pecco Bagnaia überraschend der grössere Widersacher als Bruder MM93. Der Doppelweltmeister von 2022 und 2023 fand nach seinem Sprint-Debakel vom Vortag wieder zur Form und trieb den Gresini-Piloten lange Runden vor sich her.

«Mein Plan ist nicht ganz aufgegangen», gab Alex Marquez nach dem Rennen zu. «Ich wollte anfangs stark pushen und mir einen Vorsprung erarbeiten. Aber Marc hatte etwas dagegen. Ich begnügte mich darum damit, ihm zu folgen. Doch als er dann nach einigen Runden brutal Gas gab, sagte ich mir: Bleib ruhig.» In der Folge setzte sich MM93 von seinem jüngeren Bruder ab. Und Alex bekam es mit Pecco Bagnaia zu tun.

«Sechs, sieben Runden vor Rennende waren meine Reifen immer noch gut beieinander, und so entschloss ich mich, den Rhythmus nochmals zu erhöhen, um den Abstand zu Pecco zu vergrössern.» Das klappte wunderbar, allerdings war Marc Marquez da schon ausser Reichweite. «Wir haben den Schaden aber in Grenzen gehalten. Marc ist mein Bruder, aber vor allem auch mein Rivale um den WM-Titel».

«Wir haben schon bei der Ankunft in Aragon gewusst, dass Marc hier nur schwer zu schlagen sein wird. Im ersten Training war unser Zeitrückstand noch sehr gross. Dann wurden wir allerdings in jeder Session und in Sprint und Rennen immer wettbewerbsfähiger», so der 13-fache GP-Sieger zufrieden mit einem gelungenen Rennwochenende.

Die gemeinsame Feier der Brüder mit den Zuschauern nur zwei Stunden von ihrer Heimatstadt entfernt, war für beide Ducatisti ein Highlight. «Ich habe es schon sehr vermisst, dass Marc beim Rennen in Jerez, bei meinem ersten MotoGP-Sieg, nicht mit mir zusammen auf dem Podest feiern konnte.» Marquez wurde da Zwölfter.

Auffallend nach dem Rennen war aber auch, wie sehr die Marquez-Brüder die Leistung von Pecco Bagnaia über den grünen Klee lobten. Der Italiener erhielt von Alex Komplimente für seine Zweikampfstärke («Man fühlt sich nie wohl und sicher, wenn Pecco direkt hinter einem fährt») und generell für sein Rennen.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni)

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.