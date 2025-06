Fermin Aldeguer: «Morbidelli ist ein harter Hund»

Der Spanier Fermin Aldeguer zeigte in seinem Heimrennen in Aragon eine überzeugende Leistung. Nach einem beherzten Fight mit Franco Morbidelli sicherte er sich den sechsten Platz. Und war trotzdem nicht ganz zufrieden.

Der Zweikampf von Gresini-Rookie Fermin Aldeguer mit Routinier Franky Morbidelli war das Salz in der Suppe des Aragon-Rennens. Der 20-jährige Youngster, in Le Mans zum ersten Mal auf dem Podium eines MotoGP-Rennens, lieferte seinem Gegner aus dem Pertamina-Enduro-VR46-Team einige furchtlose Duelle unter zwei Desmosedici-Fahrern des letztjährigen, edlen 2024-Jahrgangs.

Schliesslich zog Aldeguer in diesem Zweikampf den Kürzeren und sicherte sich so aber, trotzdem leicht enttäuscht, den beachtlichen sechsten Schlussrang. «Ich bin nicht zu 100 Prozent zufrieden. Aber andererseits hätte ich zum Saisonstart für solche Platzierungen jederzeit mit Freude unterschrieben.»

«Ich hatte einen schlechten Start, weil mein Hinterrad durchdrehte, habe dadurch viele Positionen verloren, dann aber zügig wieder aufgeholt. Bis Morbidelli vor mir auftauchte», fasste der 20-Jährige aus Murcia den ersten Teil der 23 Runden zusammen. «In den Zweikämpfen mit ihm ging es ziemlich zur Sache. Morbidelli ist wirklich ein harter Hund.» Beide Fahrer scheuten auch engeren Körperkontakt nicht, allerdings blieb alles in einem fairen Rahmen.

«Als ich dann aber in Kurve sieben einmal zu weit gegangen bin, habe ich den direkten Kontakt verloren. Da habe ich mir gesagt, eigentlich spielt es keine grosse Rolle, ob ich Fünfter oder nur Sechster werde», sagte der Spanier und zeigte angesichts seines jugendlichen Alters eine erstaunliche Rennintelligenz und Reife.

Der Grund für seine Vorsicht war klar: «Ich hatte Graining an meinem Vorderreifen. Dadurch mehr Bewegung im Vorderrad. Vor allem in der Mitte des Kurvenradius, dort wo man heraus beschleunigt, fehlt dann die Stabilität», analysierte der achtfache GP-Sieger, der ohne einen einzigen Moto3-Einsatz 2021 direkt in der Moto2-Szene auftauchte.

Aldeguer: «Beim Testtag an Montag haben wir als Satelliten-Team nicht viele Neuteile zum Testen. Aber für mich als Rookie ist dies natürlich eine ausgezeichnete Gelegenheit neue Set-ups auszuprobieren».

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.