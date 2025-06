Red Bull Ring: MotoGP-Pressetag muss abgesagt werden

Wegen eines furchtbaren Amoklaufs, der sich am Dienstagvormittag (10. Juni) in Graz ereignet hat, wurde eine groß angelegte Pressekonferenz für das MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg abgesagt.

Anlässlich des von 15. bis 17. August geplanten «Motorrad Grand Prix von Österreich 2025» auf dem Red Bull Ring in Spielberg war für den 11. Juni eine große MotoGP-Pressekonferenz auf dem Renngelände geplant. Mit den Fahrern beider KTM-MotoGP-Teams sowie dem WM-Zweiten Alex Marquez (29) wäre die Besetzung hochkarätig gewesen. Dazu war auch Weltmeister Jorge Martin (27) als Red-Bull-Athlet auf der Gästeliste im Aichfeld.

Auch Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta hat sich nach dem Aragon-Event den Termin in der Steiermark freigehalten. Nun musste kurzfristig die Stopp-Taste gedrückt werden, da in Österreich in den nächsten drei Tagen Staatstrauer herrscht. Hintergrund: In Graz hat am Dienstag ein 21-jähriger Amokläufer in einer Schule elf Menschen getötet und sich anschließend selbst gerichtet.

Der ehemalige Schüler des Bundesoberstufenrealgymnasiums (BORG) hatte die Schule vor einigen Jahren abgebrochen und jetzt mit zwei Waffen umhergeschossen. In Graz werden auch kommende Woche alle Veranstaltungen abgesagt, am Mittwoch wird in ganz Österreich eine Trauerminute abgehalten.

«Auf Grund der aktuellen Ereignisse teilen wir mit, dass die für Mittwoch angesetzte MotoGP-Pressekonferenz abgesagt wird. Mit der höflichen Bitte um Verständnis», hieß es am Dienstagnachmittag. Für den Red Bull Ring wäre es eine wichtige Marketingmaßnahme für den Kartenvorverkauf gewesen.

Geplant war in Spielberg unter anderem die Anwesenheit von KTM-Testfahrer Jonas Folger, dem letzten permanenten deutschen MotoGP-Piloten. Der 31-jährige Bayer wäre als Taxi-Chauffeur mit dem MotoGP-RC16-Zweisitzer bereitgestanden und mit Journalisten-Gästen über die Piste gewetzt. Dazu hätten im örtlichen Driving-Center-Fahrtechnikzentrum Fahrerlebnisse mit den wendigen Ohvale-MiniGP-Minibikes angeboten werden sollen. Auch Heinz Kinigadner und Pit Beirer hatten sich als Gäste angekündigt.